Les enfants britanniques plus petits révèlent une sombre histoire d’austérité, mais ses cicatrices sont bien plus profondes | Michel Marmotte

‘JE méprisez-le », dit la figure de John Cleese, « parce que je suis de la classe supérieure. A eux trois – Cleese, Ronnie Barker et Ronnie Corbett – sont alignés par ordre décroissant de hauteur. «Je l’admire», dit Barker, «parce que je suis de la classe moyenne; mais je le méprise, parce qu’il est de classe inférieure », regardant Corbett, qui dit:« Je connais ma place.

Ce morceau intemporel capture ce que les données montrent : la taille est très corrélée à la position socio-économique. Dans l’étude Whitehall, une enquête à long terme sur la santé des fonctionnaires britanniques, il a été constaté que plus les gens sont élevés, plus ils montent. Les personnes à chaque échelon de l’échelle de l’emploi sont plus grandes, en moyenne, que celles qui se trouvent en dessous et plus petites que celles qui ont un statut supérieur. Il est possible qu’être plus grand vous permette d’être promu. Plus vraisemblablement, les circonstances sociales de la petite enfance, y compris une bonne nutrition, sont liées non seulement à la taille, mais à la réussite scolaire et sociale. La taille est donc à la fois un résultat des conditions de l’enfance et un indicateur – j’entends par là qu’une taille plus courte est probablement le reflet de conditions défavorables qui affecteront d’autres aspects du développement des enfants : cognitif, linguistique, émotionnel.

Le lien entre la taille, la nutrition et les circonstances sociales est déjà visible dans l’enfance. Il y a un dégradé net – plus la privation est grande, plus l’enfant est petit. La taille des individus est principalement déterminée par leurs gènes, mais les différences entre les groupes et les tendances dans le temps résultent en grande partie des différences d’exposition à la nutrition, aux infections, au stress et à la pauvreté.

C’est dans ce contexte qu’un rapport sur la taille d’enfants de cinq ans provenant de 200 pays a nouvelle alarmante pour le Royaume-Uni. En 1985, les garçons et les filles au Royaume-Uni étaient plus petits que ceux de 68 autres pays. Nous avons régulièrement glissé dans le classement, de sorte qu’en 2019, les garçons britanniques se classaient au 102e rang et les filles au 96e rang. À l’âge de cinq ans, les enfants britanniques sont, en moyenne, 7 cm plus petits que les enfants aux Pays-Bas.

L’augmentation plus lente de la taille moyenne des enfants de cinq ans au Royaume-Uni par rapport à d’autres pays, et le glissement vers le bas du classement mondial de la taille, ont été plus ou moins continus à partir de 1985. Nous n’allions pas bien, mais ce n’était évidemment pas lié aux gouvernements conservateurs ou travaillistes. Mais ensuite, au milieu des années 2010, quelque chose de dramatique s’est produit – le la taille moyenne des enfants de cinq ans a diminué. Il est peu probable que cela soit le résultat d’un mélange ethnique de la population. La taille moyenne des enfants de cinq ans a également diminué aux États-Unis.

Si la taille est un indicateur des conditions sociales dans l’enfance, y compris la nutrition, est-il possible que les conditions sociales des enfants au Royaume-Uni soient pires que dans de nombreux autres pays et se soient détériorées au cours de la décennie après 2010 ?

C’est très plausible. L’UNICEF signale la pauvreté des enfants parmi 41 pays de l’OCDE (pour la plupart riches). Il utilise une mesure relative de la pauvreté : les enfants vivant dans des ménages dont le revenu médian est inférieur à 60 %. Sur cette mesure, le Le Royaume-Uni se classe 31e sur 41 pays (1 est le meilleur); les États-Unis se classent 38. En utilisant la même mesure, où les gens sont relatifs aux autres, la pauvreté des enfants en Angleterre, après les coûts de logement, est passée de 27% en 2010 à 30% en 2019. Le gouvernement préfère une mesure absolue de la pauvreté – qui prend bizarrement la pauvreté relative en 2010/11 comme norme – parce que cela semble plus favorable. Une meilleure mesure absolue est la Norme de revenu minimum de la Fondation Joseph Rowntree. Selon cette mesure, 39 % des enfants étaient dans la pauvreté en 2008/9 ; 40% en 2020/21.

Les conservateurs et les travaillistes accordent une grande priorité à la croissance économique. Je préfère voir la croissance de la taille des enfants de cinq ans

Non seulement la pauvreté des enfants est élevée et en augmentation au Royaume-Uni ; nous ne dépensons pas beaucoup pour les jeunes enfants. La même comparaison de l’Unicef ​​examine les dépenses publiques consacrées à l’éducation et à la garde des enfants âgés de zéro à cinq ans. La moyenne pour les pays de l’OCDE est de 6 000 dollars par enfant et par an. La Norvège et la Suède dépensent environ 12 000 dollars, la France près de 9 000 dollars. Au Royaume-Uni, nous dépensons 4 000 $, en boitant en dessous de la moyenne. Les États-Unis sont pires, à 3 000 $.

Dans notre preuves à l’enquête Covid, Clare Bambra, professeur de santé publique à l’Université de Newcastle, et moi-même avons conclu que nous sommes entrés dans la pandémie avec « des services publics épuisés, une amélioration de la santé au point mort, des inégalités de santé accrues et la santé des personnes les plus pauvres en déclin ». David Cameron et George Osborne, les architectes d’une décennie d’austérité, ont examiné les preuves des dommages causés par leurs politiques – et les ont rejetées.

Lorsqu’ils étaient Premier ministre et chancelier, Cameron et Osborne ont soutenu que l’austérité conduisait à la croissance économique. Ils ont été démentis. Après la crise financière mondiale de 2007/8, les revenus médians ont fortement chuté au Royaume-Uni, pire que ses homologues européens. Le revenu disponible des ménages est inférieur à ce qu’il était il y a 18 ans.

Pire que la performance moyenne globale de l’économie, il est vraiment mauvais d’être pauvre en Grande-Bretagne. Les revenus des 10 % les plus pauvres sont loin inférieurs à ceux des autres pays européens. Cela signifie que les personnes à faible revenu ne peut pas se permettre l’essentiel de nourriture, d’abri et de chauffage domestique. Il est probable que l’augmentation de la pauvreté des enfants, les coupes dans le financement des soins de santé par personne, après prise en compte du vieillissement de la population, et les coupes régressives dans les dépenses des autorités locales, ont toutes contribué au tableau sanitaire lamentable que nous vu avant la pandémie.

Ce sont précisément des preuves telles que celles de Bambra et les miennes de l’enquête Covid qui alimenteront un nouveau Conseil mondial sur les inégalités, le sida et les pandémiesmis en place par Unaids, que je coprésiderai avec l’économiste Joseph Stiglitz et la première dame de Namibie, Monica Geingoss.

Les conservateurs et les travaillistes en Grande-Bretagne accordent une grande priorité à la croissance économique. Je verrais plutôt une croissance et une réduction des inégalités dans la taille des enfants de cinq ans. De cette façon, nous saurons que nous avons une économie qui contribue vraiment à la santé et au bien-être de tous.