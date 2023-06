Les enfants britanniques peuvent changer de sexe à l’école, selon le chef de l’éducation

Gillian Keegan a appelé à un retour du « bon sens » en classe

La secrétaire britannique à l’éducation, Gillian Keegan, a appelé les étudiants britanniques à pouvoir décider de leurs propres pronoms de genre et à « transition sociale” avec le consentement des parents, des conseils prometteurs tant attendus sur les questions de genre et de transition arrivent bientôt.

Le gouvernement publiera des conseils de consultation sur l’identité de genre avant la fin du trimestre d’été, a promis Keegan, dans un éditorial pour le Telegraph samedi, déclarant que le matériel sera adapté à l’âge tout en « assurer [parents’] les voix sont au cœur des décisions prises concernant leur enfant à l’école.”

L’annonce faisait suite à des rapports selon lesquels plusieurs écoles secondaires britanniques permettaient non seulement aux élèves de s’identifier comme des chats, des chevaux et même des planètes, mais punissaient également les élèves qui n’acceptaient pas de telles illusions.

Le personnel du Rye College East Sussex s’est depuis excusé pour un incident au cours duquel un enseignant a stigmatisé un élève « méprisable» pour s’être demandé comment un camarade de classe pouvait s’identifier comme un chat mâle alors qu’il était une humaine, l’école expliquant que même si c’était «engagé pour une éducation inclusive, » ce serait « révision [its] processus pour s’assurer que de tels événements ne se reproduisent pas à l’avenir.”

Keegan a affirmé que Rye College était déjà «entreprendre une enquête officielle sur ce qui s’est passé » et que l’organisme britannique de surveillance des normes d’éducation, Ofsted, envisageait une inspection, tandis que le ministre de l’égalité, Kemi Badenoch, a exigé une « inspection instantanée» là, accusant l’enseignement de «des croyances à la fois politiquement controversées et sans fondement scientifique.” Downing Street a gentiment rappelé aux chefs d’établissement qu’ils ne devraient pas enseigner aux enfants qu’ils peuvent s’identifier à autre chose qu’à des humains.

« Nous devons réinjecter du bon sens dans la salle de classe et dans la société en général« , a écrit le secrétaire à l’éducation, expliquant que »[t]a classe est un endroit où les faits doivent être enseignés comme des faits et les opinions comme des opinions« , avant de rejeter le drame » poilu « comme une simple distraction du nombre croissant de jeunes »remettent en question leur identité de genre et vivent une détresse liée au genre.”

Les enfants devraient pouvoir laisser libre cours à leur imagination dans la cour de récréation, surtout quand ils sont petits, mais il va sans dire qu’absolument aucun enfant ne devrait être obligé d’affirmer l’identité d’un camarade de classe en tant qu’animal ou objet inanimé.

La semaine dernière, deux filles de 14 ans ont écrit une lettre ouverte à Keegan, la suppliant de faire quelque chose à propos du «atmosphère croissante de peur » autour « le dogme autoritaire de l’idéologie du genre.” Les étudiants sont « intimidé et ostracisé pour être en désaccord», tandis que « les élèves sensibles au genre sont punis par les enseignants, exclus par les élèves et abandonnés par les amis », l’ont informée les adolescentes dans leur lettre.

Le Premier ministre Rishi Sunak a promis en mars que des orientations transgenres pour les écoles seraient publiées pendant le trimestre d’été, exprimant sa préoccupation concernant un rapport affirmant que 40% des écoles secondaires publiques laissaient les enfants déclarer eux-mêmes les transitions de genre sans le consentement parental – ni même notification.