Les enfants britanniques « n’obtiendront des vaccins contre Covid que s’ils sont vulnérables alors que les ministres évitent les vaccinations de masse au milieu des craintes des scientifiques »

Les enfants BRIT n’obtiendront des vaccins contre Covid que s’ils sont vulnérables, car les ministres évitent les plans de vaccination de masse au milieu des craintes des scientifiques, selon un rapport.

Le professeur Chris Whitty a déclaré que les responsables cherchaient à savoir si les jeunes devraient recevoir le jab – mais la « grande priorité » est de faire vacciner d’abord tous les plus de 18 ans.

Il n’y a pas de plan pour vacciner tous les enfants contre Covid Crédit : PA

Le Royaume-Uni a opté contre les vaccinations de masse contre le Covid-19 pour tous les enfants et adolescents.

Les ministres se préparent plutôt à offrir des doses aux jeunes vulnérables de 12 à 15 ans et à ceux sur le point d’avoir 18 ans, a rapporté samedi le Telegraph.

Ou, les jabs seront proposés aux enfants âgés de 12 à 15 ans qui vivent avec des adultes immunodéprimés ou dont la santé est autrement menacée par le coronavirus.

Le vaccin Pfizer-BioNTech leur sera proposé.

Le Comité conjoint sur la vaccination et la vaccination (JCVI) aurait déconseillé aux ministres de déployer des vaccins contre tous les enfants jusqu’à ce que de nouvelles preuves sur les risques pour la santé soient disponibles, ajoute le rapport.

Des orientations sur le plan du gouvernement doivent être publiées lundi.

On s’attend à ce que le vaccin soit également offert à tous les jeunes de 17 ans dans les trois mois suivant leur 18e anniversaire, a ajouté le journal.

Le Canada est devenu le premier pays au monde à autoriser un vaccin contre le coronavirus pour les moins de 16 ans, suivi de près par les États-Unis qui ont annoncé l’approbation du vaccin Pfizer pour les enfants de 12 ans et plus.

Des centaines de milliers d’enfants américains âgés de 12 à 15 ans ont déjà reçu un jab après avoir reçu l’approbation de la FDA et du CDC.

Les enfants de plus de 12 ans sont également régulièrement pipés en Israël et en France.

La vaccination des élèves devrait être une priorité, ont déclaré les chefs d’établissement, car l’épidémie de variante Delta Covid a forcé les classes à être renvoyées chez elles.

L’Autorité de réglementation des médicaments et des produits de santé a approuvé le vaccin Pfizer pour les 12 à 15 ans.

Mais c’est aux boffins du vaccin et aux ministres de décider quand le jab sera déployé auprès des enfants.

Les adolescents âgés de 12 à 15 ans pourront s’inscrire pour se faire vacciner Pfizer lorsque leur créneau viendra se faire piquer.

Le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, a récemment déclaré : « Nous avons soigneusement examiné les données des essais cliniques chez les enfants âgés de 12 à 15 ans et avons conclu que le vaccin Pfizer/BioNTech Covid-19 est sûr et efficace dans ce groupe d’âge et que les avantages de ce vaccin l’emporte sur tout risque.

«Nous avons mis en place une stratégie complète de surveillance de la sécurité pour surveiller la sécurité de tous les vaccins Covid-19 approuvés au Royaume-Uni et cette surveillance inclura le groupe d’âge de 12 à 15 ans.

« Aucune extension d’autorisation ne serait approuvée à moins que les normes attendues de sécurité, de qualité et d’efficacité n’aient été respectées.

« Il appartiendra désormais au JCVI d’indiquer si cette tranche d’âge sera vaccinée dans le cadre du programme de déploiement. »

Les syndicats d’enseignants et les chefs d’établissement ont déclaré que le début du programme signifierait que la plupart des étudiants obtiendraient leurs deux doses au moment où la rentrée scolaire commencerait en septembre.

Le secrétaire général du syndicat des enseignants de la NASUWT, Patrick Roach, a déclaré en juin : « Offrir aux jeunes l’accès à la vaccination ne serait pas seulement bénéfique pour leur sécurité et aiderait à minimiser les perturbations supplémentaires de leur éducation, cela aiderait également à protéger la population adulte au sens large qui est plus à risque de Covid.

« Avec l’augmentation du nombre de cas dans les écoles, le JCVI doit maintenant étudier les preuves et prendre une décision rapide sur l’extension du programme de vaccination aux plus jeunes. »

POSTE ‘PRÉCAIRE’

Cela survient alors que les syndicats avertissent que les écoles sont dans une situation « précaire » face aux épidémies de Covid.

Le secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, Paul Whiteman, a déclaré que le gouvernement devrait veiller à ce qu’il n’y ait pas « d’autres perturbations généralisées de l’éducation ».

Il a déclaré au MailOnline: « Nous avons entendu de nos membres que de plus en plus d’écoles doivent fermer plusieurs classes ou » bulles « , en particulier dans les zones où le nombre de cas est plus élevé. »

Le Dr Sara Kayat a écrit dans The Sun en juillet que la vaccination des enfants contre le coronavirus « est une question controversée et, pour l’instant, le gouvernement n’a pas officiellement conseillé aux parents quoi faire de toute façon.

« Donc, si vous êtes l’un des millions de parents à travers le Royaume-Uni qui ne savent pas quoi faire si et quand votre enfant se voit proposer un vaccin Covid, il y a quelques éléments à prendre en considération.

« Premièrement, le gouvernement a déclaré depuis le début de la pandémie qu’il était dirigé par la science.

« Aucun vaccin ne sera proposé aux enfants et aux jeunes à moins que la science ne suggère fermement que c’est une bonne idée et que les avantages l’emportent sur les risques.

LA SÉCURITÉ EST LA PRIORITÉ SUPÉRIEURE

« Deuxièmement, nous sommes dans une position privilégiée au Royaume-Uni. Nous pouvons regarder les résultats d’autres pays qui ont déjà commencé à vacciner leurs jeunes.

« Les États-Unis ont vacciné 6 millions d’enfants et il y a eu 518 cas confirmés de myocardite, une maladie rare qui provoque une inflammation du cœur.

« Les cas ont été largement observés chez les garçons après la deuxième dose.

« En conséquence, les scientifiques étudient maintenant l’efficacité de donner aux jeunes un seul vaccin, pas deux pour réduire le risque de maladie cardiaque. »

Elle a ajouté : « Troisièmement, il est important de considérer le Covid long et son impact sur les jeunes.

« Nous savons depuis le début de cette pandémie que les jeunes ne sont pas aussi susceptibles de mourir ou d’aller à l’hôpital avec Covid que leurs parents plus âgés.

« Mais les jeunes sont à risque de long Covid. L’Office for National Statistics a trouvé 13% des moins de 11 ans et 15% des 12 à 16 ans au Royaume-Uni qui ont contracté Covid continuent à souffrir de long Covid symptômes.

SUPER-ÉPANDEURS

« C’est une proportion importante de jeunes souffrant des effets à long terme du virus et il convient de noter que ces chiffres diminueront si les enfants sont vaccinés. »

Le professeur Anthony Harden, vice-président du JCVI, a déclaré qu’il y a des avantages et des inconvénients lorsqu’il s’agit de vacciner les enfants.

S’adressant à BBC Radio 4, il a déclaré que le groupe aborderait le problème « en temps voulu ».

Il a déclaré: « Nous devons être sûrs que ces vaccins profitent aux enfants d’une manière ou d’une autre et que les risques du vaccin ne sont pas tels que le rapport risque/bénéfice ne devienne pas raisonnable pour leur donner le vaccin.

« Nous examinons ces données très attentivement.

« Il va de soi qu’il va falloir en faire un point de vue dans les semaines à venir.

Martin McKee, professeur de santé publique européenne à la London School of Hygiene and Tropical Medicine et membre d’Independent Sage, a déclaré à Time Radio qu’il était « clair » que les enfants devaient avoir un jab.

Il a déclaré: « Je pense que les gens du JCVI, qui examinent cela du point de vue de l’enfant individuel et du rapport risque/bénéfice, sont moins enthousiastes à l’idée de vacciner les enfants, mais je suis médecin de santé publique.

« Du point de vue de la population, il est très clair que nous devons vacciner les enfants. »

Le déploiement du vaccin se poursuit au Royaume-Uni Crédit : PA