Nouvelles

Durée 1:01

L’auteur de quatre ans Saeed Almheiri discute de son livre, L’éléphant Saeed et l’ours, et sa sœur Aldhabi, 8 ans, discute du sien, Voici le début – poétique sur son effet sur ses camarades de classe. Saeed détient le record du monde Guinness en tant que plus jeune auteur publié, tandis qu’Aldhabi en tant que plus jeune femme auteur d’un livre bilingue.