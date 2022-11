Les enfants aussi jeunes que 5 ans peuvent afficher des préjugés contre les accents: étude

Les préjugés contre les accents inconnus peuvent commencer tôt, selon une étude canadienne qui a révélé que les enfants aussi jeunes que cinq ans étaient plus susceptibles de préférer un enseignant qui avait un accent local à un enseignant avec un accent régional ou différent.

C’est un résultat auquel les chercheurs ne s’attendaient pas. Des études antérieures aux États-Unis et en France avaient montré que les enfants avaient un biais d’accent, mais les chercheurs pensaient que les enfants canadiens qui avaient été exposés à une plus grande variété d’accents auraient moins de biais.

Dans l’étude, publiée plus tôt cette année dans le Quarterly Journal of Experimental Psychology, les chercheurs ont demandé à 144 enfants âgés de cinq et six ans d’évaluer qui ils aimeraient être leur professeur après avoir entendu différents locuteurs avec une gamme d’accents lire un bref exemple de texte.

Les enfants ont montré une préférence pour les enseignants qui parlaient avec l’accent canadien dominant localement et ont évalué les locuteurs avec des accents français, australiens et néerlandais plus bas lorsqu’on leur a demandé quelle qualité d’enseignant ils pensaient que chaque locuteur pouvait être.

“Tout a commencé avec nous essayant de prouver que les enfants canadiens étaient plus tolérants que les enfants américains, et cela n’a pas fonctionné”, a déclaré Elizabeth Johnson, l’une des auteurs de l’étude, dans un communiqué de presse d’octobre.

“C’est quelque chose qui m’a vraiment surpris.”

Les enfants venaient tous du sud de l’Ontario. Même les enfants qui étaient plus exposés à une variété d’accents à la maison et à l’école choisissaient encore plus souvent l’orateur avec un accent canadien local, selon l’étude.

Johnson, professeur de psychologie à l’Université de Toronto, campus de Mississauga, a déclaré que l’idée de l’étude est venue d’une réflexion sur les évaluations des étudiants du corps professoral de l’enseignement supérieur.

Il y a souvent des critiques à l’encontre de certains professeurs dans ces évaluations qui ont moins à voir avec leur style d’enseignement ou leur capacité qu’avec un parti pris implicite d’un étudiant, a-t-elle expliqué.

“Les préjugés deviennent plus forts avec l’âge”, a déclaré Johnson. “Nous lisons [professor] évaluations et ils pourraient être manifestement sexués d’une manière ou d’une autre, ou ils pourraient manifestement parler comme un accent non natif.

Souvent, ce biais est ignoré, mais il peut avoir des conséquences pour les enseignants en question, a-t-elle souligné.

«Nous ne prêtons pas souvent attention à ce genre de problèmes linguistiques lorsque nous examinons la façon dont les étudiants évaluent leurs professeurs. Et c’est un gros problème parce que nous avons des tonnes de professeurs dont la langue maternelle n’est pas l’anglais », a déclaré Johnson.

“Nous voulions savoir, d’où cela vient-il?”

Pour étudier la précocité de l’apparition de ce biais, les chercheurs ont présenté à des enfants âgés de cinq à six ans des paires de locuteurs adultes, qu’ils devaient évaluer.

Dans chaque essai, l’un des locuteurs avait l’accent canadien localement dominant, tandis que l’autre locuteur avait un accent britannique, australien, néerlandais ou français non canadien.

Tous les orateurs ont lu la même courte pièce en anglais.

Les enfants ont ensuite été invités à choisir l’orateur qu’ils préféreraient avoir comme enseignant, et également à évaluer “la qualité d’un enseignant” qu’ils pensaient que chaque orateur serait.

Les enfants ont toujours choisi l’orateur avec l’accent canadien local comme celui qu’ils préféreraient être leur enseignant.

Ils ont également montré une préférence plus forte pour l’accent canadien lorsque l’alternative était l’accent français par rapport à l’accent australien, bien qu’aucune différence dans la force de la préférence n’ait été notée lorsqu’il s’agissait d’un locuteur britannique par rapport à un locuteur néerlandais comme autre choix.

En moyenne, les enfants ont choisi le locuteur avec l’accent canadien plus de 60 % du temps, mais lorsque l’alternative était un locuteur avec un accent français, les enfants ont choisi le locuteur avec l’accent canadien plus de 80 % du temps.

Les chercheurs ont également enregistré le degré d’exposition à différents accents de chaque enfant dans sa vie habituelle, mais ont constaté qu’il n’y avait aucune différence dans la façon dont les enfants obtenaient des scores en fonction de leur exposition à l’accent.

Alors que les enfants évaluaient systématiquement le locuteur avec l’accent canadien local plus haut lorsqu’on leur demandait d’évaluer “à quel point” le locuteur serait bon en tant qu’enseignant, ils n’ont évalué aucun des locuteurs comme “mauvais” ou “très mauvais” enseignants.

L’étude suggère également que la préférence n’est pas uniquement due à un problème de compréhension, même si cela a joué un rôle.

Parce que les locuteurs appariés lisaient la même chose à haute voix, les chercheurs ont émis l’hypothèse que si l’accent non local serait préféré plus souvent s’ils parlaient en second, car le même morceau aurait déjà été lu par le locuteur local.

Dans l’expérience, les enfants ont montré une plus forte préférence pour le locuteur canadien local si le locuteur avec l’accent non local parlait le premier, «ce qui appuie davantage l’idée que la difficulté à comprendre les locuteurs non locaux peut avoir contribué, du moins dans partie, aux jugements des enfants dans cette tâche », note l’étude.

Cependant, ils préféraient toujours l’accent canadien local 66 % du temps, même lorsque le locuteur non local parlait en deuxième et qu’il n’y avait pas de problème de compréhension.

Les chercheurs affirment que la cohérence avec laquelle les enfants ont choisi l’accent canadien plutôt que les autres montre que les élèves ne choisissaient pas simplement un accent local parce qu’ils avaient du mal à comprendre les autres accents.

“Il y a certainement des préjugés sociaux là-bas”, dit Johnson. “Vous devez vraiment vous inquiéter de cela beaucoup plus jeune que vous ne le pensiez.”

L’étude n’a pas examiné la cause de cela, et les chercheurs ont reconnu qu’il pouvait y avoir de nombreux facteurs en jeu lorsque les enfants choisissaient un enseignant préféré.

“Compte tenu de la nature binaire des données de sélection, nous reconnaissons que ce type d’analyse peut simplifier à l’excès les riches décisions sociales que les enfants prennent tout en évaluant les autres”, note l’étude.

Les chercheurs ont également souligné que les enfants n’évaluaient pas mal l’un des orateurs sur leur compétence en tant qu’enseignant, et que les enfants entendaient ces orateurs pour la première fois et auraient pu avoir des évaluations différentes s’ils avaient passé plus de temps avec les personnes derrière les voix. .

Johnson a déclaré qu’ils espéraient approfondir leurs recherches pour déballer certains de ces facteurs de confusion potentiels.

“Nous sommes également intéressés à mieux comprendre quels types d’expériences pourraient atténuer la formation initiale ou le maintien de préjugés linguistiques négatifs chez les jeunes enfants”, a-t-elle déclaré.

Déterminer la source du biais d’accent, a-t-elle ajouté, est “important pour la société et la façon dont nous fonctionnons, la façon dont nous prenons des décisions sur la compétence des gens et la façon dont nous choisissons de représenter les gens dans les médias”.