Les enfants atteints de long Covid souffrent de quatre symptômes courants, selon une étude

Les ENFANTS qui prennent du temps Covid ont généralement trois symptômes communs, a révélé une étude.

Mais moins de 2% des enfants testés positifs pour la maladie présentent des symptômes qui durent plus de huit semaines.

Seuls 2% des enfants qui contractent Covid souffrent toujours plus de huit semaines plus tard Crédit : Alamy

L’étude, dirigée par des chercheurs du King’s College de Londres, a révélé que la maladie ne durait pas plus d’une semaine en moyenne chez les personnes âgées de cinq à 17 ans.

Sur les 1 734 enfants étudiés, qui ont tous eu un résultat positif au test PCR, 77 enfants (4,4 %) ont présenté des symptômes pendant quatre semaines ou plus.

Sur l’ensemble de leur maladie, ils ont surtout souffert de fatigue (84 %), de maux de tête (78 %), de perte d’odorat (78 %) et de maux de gorge (74 %).

Seuls 25 enfants (1,8 %) ont été malades pendant huit semaines, et ils avaient généralement une perte d’odorat (84 %), des maux de tête (80 %), des maux de gorge (80 %) et de la fatigue (76 %).

Le « long Covid », blâmé pour plus de 200 symptômes dont souffrent les personnes souffrant de cette maladie, est généralement défini comme des symptômes qui durent plus de 12 semaines chez les adultes.

Mais il n’y a pas encore de définition chez les enfants, a déclaré l’auteur principal Emma Duncan, professeur d’endocrinologie clinique au King’s College de Londres.

Les enfants plus âgés étaient plus susceptibles d’avoir des symptômes durant plus d’un mois (5,1 %) que ceux de moins de 12 ans (3,1 %).

Les scientifiques ont déclaré qu’il était rassurant qu’il n’y ait eu aucun rapport de symptômes neurologiques graves tels que des crises ou des convulsions, des troubles de la concentration ou de l’anxiété à aucun moment au cours de la maladie.

Le professeur Duncan a déclaré: « Il sera rassurant pour les familles de savoir que les enfants qui tombent malades avec Covid-19 ne subiront probablement pas d’effets prolongés.

« Cependant, nos recherches confirment qu’un petit nombre a une longue durée de maladie avec Covid-19, bien que ces enfants se rétablissent aussi généralement avec le temps. »

Les résultats, publiés dans la revue Lancet Child and Adolescent Health, impliquaient des scientifiques examinant des rapports de santé quotidiens enregistrés par des membres du public dans l’application Zoe Covid Study.

D’autres maladies, telles que le rhume et la grippe, peuvent également avoir des symptômes prolongés chez les enfants Dr Michael Absoud

Il a concentré les données de septembre 2020 à février 2021.

Les résultats ont également montré que pendant l’infection à Covid, les enfants souffrent généralement de fatigue et de maux de tête.

C’est différent des trois principaux symptômes répertoriés par le NHS – une fièvre, une température élevée et une perte d’odorat et/ou de goût.

Le Dr Erika Molteni, première auteure de l’étude, du King’s College de Londres, a déclaré: « Nous avons constaté que près d’un quart des enfants symptomatiques testés positifs pour le SRAS-CoV-2 au cours de la deuxième vague du Royaume-Uni n’ont pas signalé de symptômes de base, suggérant le test britannique la politique doit être reconsidérée.

Il est important de noter que les chercheurs ont découvert que les enfants atteints d’autres maladies, comme le rhume ou la grippe, présentaient également des symptômes persistants.

Ils ont évalué les enfants dont le test de dépistage du coronavirus était négatif mais qui auraient pu avoir d’autres maladies, trouvant que ceux qui étaient malades avec Covid-19 avaient en moyenne six jours de maladie contre trois jours pour les enfants atteints d’autres maladies.

Mais à quatre semaines, le petit nombre d’enfants atteints d’autres maladies avait tendance à présenter plus de symptômes que ceux qui étaient atteints du coronavirus.

Le Dr Michael Absoud, auteur principal de l’étude et consultant et maître de conférences au King’s College de Londres, a déclaré: «Nos données soulignent que d’autres maladies, telles que le rhume et la grippe, peuvent également avoir des symptômes prolongés chez les enfants.

« Il est important d’en tenir compte lors de la planification des services de santé pédiatrique pendant la pandémie et au-delà.

«Cela sera particulièrement important étant donné que la prévalence de ces maladies est susceptible d’augmenter à mesure que les mesures de distanciation physique mises en œuvre pour empêcher la propagation de Covid-19 sont assouplies.»

Long Covid s’est avéré être une séquelle grave du virus, coûtant déjà des millions au NHS à traiter.

Une analyse précédente par KCL a montré qu’environ un adulte sur sept présentait des symptômes durant quatre semaines. Une personne sur 20 a été malade pendant huit semaines ou plus.

Le Dr Alasdair Munro, chargé de recherche clinique sur les maladies infectieuses pédiatriques, a déclaré que les résultats d’aujourd’hui « réaffirment que les enfants sont les moins susceptibles de souffrir de symptômes prolongés après une infection aiguë ».

« Les symptômes persistants après Covid-19 chez les enfants semblent heureusement peu fréquents, et les familles peuvent être rassurées qu’en cas d’infection chez les enfants le risque pour l’individu reste extrêmement faible », a-t-il ajouté.

Russell Viner, professeur de santé de l’enfant et de l’adolescent à l’UCL, a déclaré qu’il était « rassurant » de voir longtemps que Covid pourrait ne pas peser sur les jeunes.

Il a précédemment suggéré que les affirmations selon lesquelles «un enfant sur dix» a longtemps Covid ne sont pas fiables.

« Nous devons nous rappeler que certains des symptômes, tels qu’une fatigue très importante, sont très fréquents chez les adolescents », a-t-il déclaré lors d’un briefing virtuel de la Royal Society for Medicine en juillet.

« La réponse est que nous ne savons tout simplement pas. Mais je pense que nous devons être prudents et ne pas sauter aux suppositions. »

L’Office for National Statistics a estimé qu’il y avait 33 000 jeunes âgés de deux à 16 ans qui vivaient avec un long Covid début juin, après une suspicion d’infection.

Ils ont la prévalence la plus faible de long Covid parmi toutes les tranches d’âge, observée chez 0,05 % des 2 à 11 ans et 0,12 % des 12 à 16 ans.

Le ministre de la Santé, Lord Bethell, a déclaré: «Il est encourageant de voir que la maladie (long Covid) est rare chez les enfants et nous continuerons à apporter un soutien à ceux qui souffrent des effets à long terme du virus.

«Nous avons déjà ouvert plus de 80 services d’évaluation Covid à travers l’Angleterre, y compris des services spécialisés pour les enfants et les jeunes soutenus par 100 millions de livres sterling.»