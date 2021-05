Les enfants atteints de Covid-19 peuvent ne pas présenter de symptômes typiques, vigilance requise: étude

Les enfants atteints de Covid-19 peuvent ne pas présenter de symptômes typiques tels que fièvre, toux et essoufflement, donc plus de dépistage et de vigilance sont nécessaires, ont averti les chercheurs. L’étude menée par des chercheurs de l’Université de l’Alabama à Birmingham, aux États-Unis, a révélé que les enfants atteints de Covid-19 peuvent développer des résultats cliniques médiocres tels que l’hospitalisation, les services de soins intensifs et la ventilation mécanique. Pour l’étude, l’équipe a identifié près de 12 000 patients pédiatriques Covid-19. L’équipe a constaté que les symptômes les plus courants comprenaient la toux et des difficultés respiratoires, des troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée et douleurs abdominales, et des symptômes non spécifiques tels que fièvre, fatigue, douleurs musculaires et troubles du goût et de l’odorat.

«Alors que les taux de mauvais résultats cliniques sont relativement plus faibles chez les enfants que chez les adultes, 5 à 6% ont encore dû être hospitalisés. Parmi les personnes hospitalisées, 18% avaient besoin de soins intensifs et 4% avaient besoin d’un ventilateur pour respirer », a déclaré Vibhu Parcha, chercheur clinique à la Division des maladies cardiovasculaires.

L’étude a également montré des disparités raciales dans les soins de santé – évidentes dans le risque plus élevé d’hospitalisation chez les enfants des populations minoritaires mal desservies.

Les résultats sont publiés dans la revue Nature Scientific Reports.

L’Organisation mondiale de la santé, dans un document d’octobre 2020, a rapporté que Covid-19 est beaucoup moins fréquent chez les enfants que chez les adultes. Les enfants et les adolescents représentaient environ 8 pour cent des cas signalés (et 29 pour cent de la population mondiale).

L’étude fait écho à la condition de nombreux enfants infectés par Covid-19 dans la deuxième vague meurtrière de coronavirus en Inde. Outre des symptômes tels que fièvre légère, toux, rhume et problèmes abdominaux, certains se plaignaient même de douleurs corporelles, de maux de tête, de diarrhée et de vomissements. Les enfants, même ceux de moins d’un an, ont été infectés par le virus.

Certains enfants signalent également des complications plus graves comme le syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C) – une maladie inflammatoire rare avec fièvre persistante. Il survient généralement 2 à 4 semaines après le début de Covid. Les experts de la santé ont exhorté les parents à ne pas sortir leurs enfants et à les exposer au virus.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici