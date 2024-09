Les enfants atteints de cancer pourraient bénéficier de la présence d’un chat ou d’un chien comme « correspondant »

Un dessin d’un enfant qui a participé au programme de correspondance avec les animaux Avec l’aimable autorisation de YAPS et d’Anne Gillespie

Les enfants et les adolescents gravement malades semblent tirer des bénéfices émotionnels de l’échange de lettres avec des chats et des chiens atteints de cancer.

Le programme de correspondance interspécifique permet aux jeunes confrontés au cancer et aux maladies sanguines de nouer des liens avec des animaux confrontés à des difficultés similaires, dont les propriétaires écrivent des lettres en leur nom.

« Il y a quelque chose d’inconditionnel dans l’amour d’un animal et dans l’écoute qu’il peut lui prodiguer », explique Anne Ingalls Gillespie, ancienne infirmière pédiatrique à l’Université du Colorado. « Ils ne discutent pas, ne posent pas de questions ; ils écoutent et valident simplement. »

Il a déjà été démontré que les interventions assistées par des animaux – au cours desquelles les patients passent du temps avec des chiens, des chats et des chevaux dressés – offrent des avantages en matière de santé émotionnelle et mentale aux jeunes patients atteints de cancer.

Cependant, certains patients atteints de cancer sont tellement immunodéprimés que les médecins leur interdisent tout contact avec les animaux. Désireuse de trouver une solution pour ses jeunes patients, Gillepsie a conçu un programme de correspondance appelé Les jeunes et les animaux de compagnie survivants dans lequel les enfants et les adolescents correspondent avec les animaux via des lettres.

Les correspondants des patients sont des animaux qui suivent des traitements similaires pour des maladies potentiellement mortelles, explique Gillespie. Elle a contacté des oncologues vétérinaires pour trouver des propriétaires prêts à participer, puis les a formés à correspondre avec des enfants et des adolescents gravement malades en utilisant la voix de leurs animaux de compagnie.

Pour évaluer les effets du programme, Gillespie et ses collègues ont recueilli 157 lettres écrites par 16 jeunes patients, avec le consentement des patients, des parents et des propriétaires d’animaux de compagnie. Les échanges ont duré de quatre mois à cinq ans et comprenaient de trois à 39 lettres par enfant. Si la plupart des lettres étaient manuscrites et comportaient des dessins colorés ainsi que des photos, certaines étaient dactylographiées et imprimées.

La plupart des lettres des enfants parlaient de leur maladie et de leur traitement, mais le thème prédominant était la relation grandissante entre le patient et l’animal. « Les histoires de maladie des enfants sont passées au second plan, car au fil du temps, les lettres ont davantage parlé de leurs triomphes, de leurs espoirs, de leurs rêves et de ce qu’ils faisaient pour s’amuser », explique Gillespie.

Une analyse des lettres a révélé que la correspondance améliorait la qualité de vie des patients d’une manière similaire à ce qui a été observé avec les programmes de thérapie animale en face à face, y compris l’amélioration de l’humeur, la distraction de leurs problèmes et une diminution globale de la détresse émotionnelle, explique Gillespie.

C’est probablement parce que les lettres permettaient aux patients de s’exprimer librement et sans jugement, et elles offraient un sentiment d’acceptation inconditionnelle, de camaraderie et d’appartenance, dit-elle.

« Si un enfant écrit : « J’ai peur de mon prochain examen IRM » ou « J’ai l’impression que les enfants de ma classe ne me comprennent pas », le chien ou le chat peut le confirmer », explique Gillespie. « Ils ne donnent pas de conseils. Ils disent simplement : « Oh mon Dieu, j’ai compris ».

Les propriétaires d’animaux ont également déclaré qu’ils se sentaient plus bien grâce à cette expérience, ajoutant qu’elle leur donnait un sens à ce qu’ils traversaient. « Ils ont adoré que leur chien puisse faire une différence dans la vie d’un enfant et cela les a aidés à gérer leurs émotions face au cancer de leur animal. » Certains ont clairement déclaré que les animaux eux-mêmes en avaient bénéficié – même si des recherches supplémentaires devront être menées pour déterminer comment et pourquoi.