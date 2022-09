Les enfants américains subissent une forte baisse des résultats aux tests

Les écoles américaines ont anéanti deux décennies de progrès en mathématiques et enregistré leur plus forte baisse des scores en lecture depuis 1990

Les résultats des tests des élèves dans les écoles élémentaires américaines ont chuté à des niveaux jamais vus depuis des décennies, marquant un revers éducatif historique que les observateurs ont largement imputé aux fermetures de salles de classe pendant la pandémie de Covid-19.

La dernière évaluation nationale des progrès de l’éducation (NAEP), publiée jeudi, a montré que les scores en lecture ont le plus chuté depuis 1990, et les scores en mathématiques ont chuté pour la première fois en cinq décennies d’histoire de l’étude. Les baisses entre 2020 et 2022 ont anéanti des décennies de progrès en mathématiques et en lecture.

Le rapport, également connu sous le nom de “Carte de rapport de la nation,” marque la première évaluation nationale comparant les résultats des tests avant la pandémie avec les performances actuelles. Il est basé sur des tests passés par des enfants de 9 ans au début de 2022 et au début de 2020 – juste avant la fermeture de la plupart des écoles américaines en raison de Covid-19.

Les enfants ont été privés d’apprentissage en personne pendant plus d’un an dans certaines villes. Les écoles de la ville de New York, par exemple, n’ont été entièrement rouvertes que 18 mois après leur premier verrouillage de Covid-19. À Los Angeles, des parents ont poursuivi le syndicat des enseignants et les écoles pour “retenir des enfants en otage” à leur agenda politique. Entre autres demandes, le syndicat a insisté pour que la police soit supprimée et que de nouveaux impôts sur la fortune soient imposés avant leur retour dans les salles de classe.

Lire la suite Les parents poursuivent le syndicat des enseignants de Los Angeles et le district scolaire pour avoir «tenu des enfants en otage» dans le cadre de l’agenda politique avec des fermetures en cours

“La science réelle n’a pas soutenu les fermetures d’écoles”, a déclaré le représentant américain Guy Reschenthalerun républicain de Pennsylvanie. « Les démocrates étaient trop occupés à suivre les sciences politiques pour s’en soucier. En conséquence, nous avons perdu des décennies de gains en lecture et en mathématiques.

Cependant, les fermetures d’écoles n’étaient pas la seule cause de la baisse des résultats aux tests, a déclaré Peggy Carr, commissaire du National Center for Education Statistics. “Nos propres données révèlent les conséquences de la pandémie sur l’éducation par d’autres moyens, notamment l’augmentation du nombre d’élèves recherchant des services de santé mentale, l’absentéisme, la violence et les perturbations à l’école, la cyberintimidation et les pénuries d’enseignants et de personnel à l’échelle nationale.”

Les enfants qui avaient déjà des difficultés avec la lecture et les mathématiques ont subi les plus grands revers de compétence. Alors que le score moyen en lecture a chuté de cinq points par rapport au niveau de 2020, la baisse a été deux fois plus sévère pour les élèves du 10e centile, c’est-à-dire ceux qui ont obtenu des résultats inférieurs à 90 % de la classe. La même tendance était évidente dans les scores en mathématiques, la moyenne globale baissant de sept points et le 10e centile baissant de 12 points.