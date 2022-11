Les enfants africains dansent leur cœur sur la chanson Soni De Nakhre de Salman Khan

Beaucoup d’entre vous se souviendront sûrement du numéro de danse Soni De Nakhre du film Partner, réalisé par David Dhawan. La chanson a été un succès auprès du public en raison de sa musique énergique et de quelques mouvements électrisants de Govinda, Salman Khan et Katrina Kaif. Récemment, les utilisateurs des médias sociaux ont pu voir une brillante performance de danse de cette chanson le jour des enfants. Cependant, ce n’est pas le casting du film qui l’a recréé mais les enfants d’une école africaine, qui ont dansé sur ce numéro. Ces étudiants ont dansé de tout leur cœur sur cette chanson, qui a immédiatement touché la corde sensible du public.

Cette vidéo amusante a été partagée sur Twitter par l’utilisateur @myeprmo. Les utilisateurs étaient ravis de voir comment ces étudiants exécutaient parfaitement leurs expressions et leurs mouvements. Un autre point fort de cette vidéo était la coordination de ces enfants. Le clip était sous-titré “#ChildrensDay devrait être un jour pour les enfants, pas pour que les gens célèbrent leurs politiciens préférés. Laissez-les s’amuser et ne gâchez pas leur journée spéciale en y introduisant de la politique… Chers enfants, bonne #ChildrensDay2022 à vous tous… amusez-vous bien…”

Ce n’est pas la seule fois que la vidéo d’enfants africains commémorant un événement important avec leur spectacle de danse est devenue virale. Une vidéo d’enfants ougandais dansant sur la chanson populaire Gallan Goodiyan du film Dil Dhadakne Do était devenue virale le jour de l’indépendance. Les téléspectateurs ont également fait l’éloge de cette vidéo. Un utilisateur a adoré le fait que la performance de danse de ces enfants avait l’air fascinante au milieu de la nature. La vidéo était sous-titrée : “Bon lundi ! Je vous envoie à tous des ondes positives pour une semaine bénie️ – Joyeuse fête de l’indépendance ».

Cette vidéo a été partagée sur Instagram par l’organisation Masaka kids Africana Community. Les enfants de cette communauté sont âgés de deux ans et plus. Les téléspectateurs adorent le fait que malgré la tragédie et la perte, ces enfants sont optimistes quant à leur vie.

