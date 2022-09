Les enfants “affrontent un Noël affamé” après les “banquiers prioritaires” de Kwarteng dans le mini-budget, préviennent les organisations caritatives

Les enfants sont confrontés à un “Noël froid et affamé” après que le plan économique du chancelier “a donné la priorité aux primes des banquiers” par rapport aux familles les plus durement touchées, ont averti des organisations caritatives.

Kwasi Kwarteng et le Premier ministre Liz Truss ont été accusés d’avoir adopté une approche “Robin Hood à l’envers” après avoir annoncé une série de réductions d’impôts qui profitent principalement aux plus riches.

S’adressant au Parlement vendredi matin, M. Kwarteng a annoncé que le gouvernement abolirait le taux maximum d’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus, supprimerait le plafond des bonus des banquiers et ajouterait des restrictions au système de protection sociale.

Cependant, il n’a annoncé aucun nouveau soutien ciblé pour les familles les plus pauvres et les plus vulnérables qui subissent déjà le poids de la crise du coût de la vie.

Mark Russell, directeur général de la Children’s Society, a déclaré que le pays avait besoin d’un “soutien beaucoup plus direct” pour les familles qui auront encore du mal à chauffer leur maison cet hiver.

“Ce qui est manifestement absent de l’annonce d’aujourd’hui, c’est tout soutien ciblé aux familles les plus durement touchées”, a-t-il déclaré.

“Au cours de la semaine, nous avons publié notre rapport sur la bonne enfance révélant le déclin préjudiciable du bien-être des enfants. Il s’agit d’une omission choquante et nous appelons maintenant le gouvernement à prendre rapidement des mesures de suivi pour ces enfants confrontés à un Noël froid et affamé.”

Le chancelier Kwasi Kwarteng (au centre) et le Premier ministre Liz Truss (à gauche) ont été accusés d’avoir produit un budget «Robin Hood à l’envers» qui aide les «déjà riches» (Unité d’enregistrement parlementaire du Parlement (PRU)/AFP via Getty Images)

Becca Lyon, responsable de la pauvreté des enfants chez Save the Children, a déclaré que près de quatre millions d’enfants risquaient d’avoir froid et faim cet hiver. Elle a décrit les réductions d’impôt du gouvernement comme un « coup de marteau » pour les familles à faible revenu.

“La chancelière a donné la priorité aux bonus des banquiers plutôt qu’à l’aide aux enfants vulnérables à travers la crise du coût de la vie, dont les parents qui travaillent dur sont confrontés à des choix impossibles”, a-t-elle déclaré.

“Les annonces d’aujourd’hui profitent massivement aux ménages les plus riches du pays, tandis que près de quatre millions d’enfants risquent d’avoir froid et faim cet hiver.”

La Fondation Joseph Rowntree a accusé le gouvernement de “tourner le dos à des millions de personnes aux revenus les plus bas”.

Rebecca McDonald, économiste en chef de l’association caritative anti-pauvreté, a déclaré que le mini-budget avait “volontairement ignoré” les familles aux prises avec la crise du coût de la vie et avait plutôt ciblé son action sur les plus riches.

Le groupe d’action contre la pauvreté des enfants a déclaré que l’annonce concernait “plus les bonus des banquiers que l’aide aux enfants affamés” qui seraient “forcés d’en payer le prix”.

La directrice générale, Alison Garnham, a déclaré: « Aujourd’hui était une occasion vitale de rassurer et de soutenir ceux qui en ont le plus besoin – mais au lieu de cela, le gouvernement risque une collision avec la réalité, et les quatre millions d’enfants vivant actuellement dans la pauvreté au Royaume-Uni seront forcés payer le prix.

«À court terme, les prestations doivent augmenter avec l’inflation dès que possible, le plafond des prestations doit être supprimé et les déductions suspendues pour aider les familles à passer l’hiver.

“Et le plus tôt possible, le gouvernement doit s’attaquer au fait que notre système de sécurité sociale existe pour une raison – et investir dans celui-ci est le meilleur moyen de garder les enfants et leurs parents hors de la pauvreté.”

La chancelière a annoncé que le gouvernement abolirait le taux maximum d’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus, supprimerait le plafond des bonus des banquiers et ajouterait des restrictions au système de protection sociale (Maja Smiejkowska/Reuters)

Alors que les groupes d’entreprises ont salué la déclaration du chancelier, les syndicats l’ont qualifiée de “Robin des Bois à l’envers”.

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré que le travail, et non la richesse, devrait être récompensé, ajoutant: «À la première occasion, Liz Truss maintient les salaires et remplit les poches des grandes entreprises et des banquiers de la ville.

« Le parti des baisses de salaire a encore frappé. Ce Budget, c’est Robin des Bois à l’envers.

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a déclaré que le mini-budget était “sans vergogne un budget pour les riches, les grandes entreprises et la ville”.

“Les milliardaires et les banquiers de la ville vont à nouveau se demander dans quel paradis fiscal ils vont cacher leur argent, tandis que des millions de familles ordinaires continuent de lutter pour joindre les deux bouts”, a-t-elle déclaré.

La secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a ajouté: «Le gouvernement a abandonné le nivellement pour une offensive tous azimuts visant à rendre les plus riches encore plus riches.

“Au milieu d’une énorme crise du coût de la vie, ce n’est pas le moment pour des expériences économiques vouées à l’échec.”