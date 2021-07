Les enfants abandonnent la BBC pour Netflix et YouTube alors que les hommes révèlent que le diffuseur « ne les reflète pas »

KIDS a abandonné la BBC pour Netflix et YouTube et les hommes pensent que le diffuseur « ne les reflète plus », selon leur rapport annuel.

Les Beeb ont été battus par les services de streaming en ligne qui ont braconné leur jeune public, tandis que les hommes se sentent exclus.

Alamy

Le rapport annuel de la BBC a révélé que les jeunes préfèrent les services de streaming en ligne[/caption]

Le rapport annuel du diffuseur a révélé que Netflix, YouTube et Disney+ leur volent en particulier les moins de six ans.

Les moins de 16 ans regardent également ailleurs, le nombre d’adolescents utilisant la BBC chaque semaine passant de 81% l’année dernière à 77% en 2020-2021.

Admettons le scandale de l’écart de rémunération entre les sexes et les problèmes liés au manque de diversité des genres, il semble que les tentatives de la BBC pour améliorer la représentation aient affecté leur public masculin.

La recherche a révélé que plus d’un quart des hommes estiment maintenant que la chaîne « ne reflète plus les gens comme moi ».

Le chiffre a grimpé à 28 pour cent, contre 25 pour cent l’an dernier, tandis que les chiffres féminins sont restés à 20 pour cent.

Seuls 75 pour cent des hommes ont convenu que la BBC est efficace dans sa mission d’informer, d’éduquer et de divertir, tandis que 82 pour cent des femmes ont soutenu les efforts de Beeb.

Alamy

Le diffuseur a subi une refonte en profondeur pour améliorer sa diversité[/caption]

Le rapport a révélé que « par sexe, les hommes ont donné des scores d’efficacité positifs mais inférieurs à ceux des femmes ».

« Il existe des différences dans la consommation et l’impact de la BBC en comparant les groupes d’audience que nous cherchons à réduire et les perceptions que nous nous efforçons d’améliorer », a-t-il déclaré.

Malgré une partie des bouleversements qu’il semble avoir suscités chez ses téléspectateurs masculins, le rapport a célébré le succès féminin de l’année dernière.

La couverture montrait fièrement les stars féminines de Line of Duty, Vicky McClure et Kelly Macdonald, après que le programme soit devenu le drame le plus regardé des 12 derniers mois.

Il comprenait également un instantané des présentateurs d’aujourd’hui de Radio 4 Mishal Husain et Martha Kearney et BBC Sounds Lauren Laverne.

La première page a également ajouté un résumé de la couverture footballistique de la BBC, associé à une photo d’Alex Scott.

Alamy

Les hommes pensent que le Beeb « ne reflète plus les gens comme moi »[/caption]

La présence accrue des femmes à l’écran s’est avérée populaire auprès du jeune public que la BBC est si désireux d’attirer, avec 40% des 16-34 ans déclarant qu’ils appréciaient davantage le contenu parce qu’ils avaient vu et entendu plus de femmes.

Le diffuseur a reçu des commentaires positifs de son lancement du projet 50:50 pour augmenter le nombre de femmes contributeurs sur ses émissions.

Pourtant, alors même qu’elles se sont réjouies du triomphe de quatre documentaires qu’elles considéraient comme des moments forts de son programme, présentés par des femmes et certains mettant en lumière le contrôle coercitif et le colorisme, les minorités ne se sentent toujours pas représentées.

Le rapport a révélé que les cotes d’efficacité sont inférieures à la moyenne parmi les personnes handicapées, les personnes issues d’une origine ethnique noire, asiatique ou minoritaire, les habitants du nord de l’Angleterre et la classe ouvrière.





Un porte-parole de la BBC a déclaré : « La BBC est la marque médiatique la plus utilisée avec 90 % des adultes qui viennent nous voir en moyenne par semaine.

« Au cours de la dernière année, nous avons rempli notre mission de service public d’informer, d’éduquer et de divertir avec un nombre record à la télévision, à la radio et en ligne.

« Nous savons qu’il y a plus à faire et nous nous engageons à fournir une valeur exceptionnelle et un excellent service à tous les publics. »