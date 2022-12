Les énergies renouvelables seront la principale source de production d’électricité d’ici 2025 (AIE)

Le Kremlin était le plus grand fournisseur de à la fois du gaz naturel et des huiles de pétrole vers l’UE en 2021, selon Eurostat. Cependant, les exportations de gaz de la Russie vers l’Union européenne ont chuté cette année, les États membres cherchant à vider le trésor de guerre du Kremlin.

Selon ses “prévisions principales”, l’AIE s’attend à ce que les énergies renouvelables représentent près de 40% de la production mondiale d’électricité en 2027, coïncidant avec une baisse de la part du charbon, du gaz naturel et de la production nucléaire.

“Renouvelables [will] devenir la plus grande source de production d’électricité mondiale d’ici le début de 2025, dépassant le charbon », a-t-il ajouté.

Le rapport de l’AIE sur les énergies renouvelables 2022, publié mardi, prédit une évolution majeure du mix électrique mondial dans un contexte de forte volatilité et de tensions géopolitiques.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les énergies renouvelables sont en passe de dépasser le charbon et de devenir la plus grande source de production d’électricité de la planète d’ici le milieu de cette décennie.

En tant que telles, les principales économies européennes ont tenté de renforcer leurs approvisionnements auprès de sources alternatives pour les mois les plus froids à venir – et au-delà.

Dans une déclaration publiée en même temps que son rapport, l’AIE a souligné les conséquences de la situation géopolitique actuelle.

“La crise mondiale de l’énergie entraîne une forte accélération des installations d’énergie renouvelable, la croissance totale de la capacité dans le monde devant presque doubler au cours des cinq prochaines années”, a-t-il déclaré.

“Les problèmes de sécurité énergétique causés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont incité les pays à se tourner de plus en plus vers les énergies renouvelables telles que le solaire et l’éolien pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles importés, dont les prix ont grimpé en flèche”, a-t-il ajouté.

Dans sa plus grande révision à la hausse de ses prévisions d’énergie renouvelable, l’AIE s’attend désormais à ce que la capacité renouvelable mondiale augmente de près de 2 400 gigawatts entre 2022 et 2027, soit le même montant que “l’ensemble de la capacité électrique installée de la Chine aujourd’hui”.