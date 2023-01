Les énergies renouvelables se développent sur le réseau électrique du Texas. Les républicains veulent plus de gaz naturel.

L’énergie propre augmente rapidement sur le réseau électrique du Texas, mais les régulateurs du Lone Star State envisagent maintenant un plan qui pourrait donner un coup de pouce aux combustibles fossiles.

Le trio zéro émission de gaz à effet de serre – énergie éolienne, solaire et nucléaire – a fourni plus de 40% de l’électricité de l’État en 2022. C’était une année où plusieurs villes du Texas ont connu leurs étés les plus chauds jamais enregistrés, poussant la demande d’électricité à son plus haut niveau. jamais que les ventilateurs et les climatiseurs allumés. L’hiver s’est également avéré stressant, les températures glaciales du mois dernier ayant poussé les pics d’électricité hivernaux à des niveaux record, évitant de justesse les pannes.

Le Texas n’était pas seul. Au cours de l’année écoulée, des États comme la Californie ont été confrontés à leurs propres pannes d’électricité alors que les températures brûlantes ont fait grimper la consommation d’électricité tandis que la sécheresse en cours dans l’ouest des États-Unis a étranglé l’alimentation électrique. Dans tout le pays, les énergies renouvelables se développent, mais les menaces qui pèsent sur le réseau électrique le sont également. Les régulateurs des services publics tentent de trouver des moyens de faire face, et le Texas – le plus grand producteur d’énergie aux États-Unis – pourrait fournir des leçons essentielles.

Cependant, le Texas a des facteurs uniques en jeu.

Le Texas est en tête des États-Unis dans la production de pétrole et de gaz naturel, mais il est également numéro un dans l’énergie éolienne. La production solaire dans l’État a presque triplé au cours des trois dernières années. Cela s’explique en partie par le fait que le Texas est particulièrement adapté aux énergies renouvelables sur son réseau. Les éoliennes et les panneaux solaires au Texas ont un degré élevé de «complémentarité», de sorte que les déficits d’une source sont souvent compensés par des augmentations d’une autre, lissant la production d’électricité et réduisant la nécessité pour d’autres générateurs d’intervenir. Cela a facilité l’intégration de sources d’énergie intermittentes sur le réseau.

Le charbon, quant à lui, a perdu plus de la moitié de sa part au Texas depuis 2006. Pendant longtemps et dans une grande partie du pays, l’histoire était que le gaz naturel bon marché issu de la fracturation hydraulique mangeait le déjeuner du charbon sur le réseau électrique. Le charbon était également confronté à des réglementations environnementales plus strictes, telles que des limites plus strictes sur le mercure, obligeant les centrales à charbon à moderniser leurs équipements et augmentant les coûts de production d’électricité.

“La combinaison des réglementations environnementales qui se durcissent et du bon marché [of competitors] signifient que le charbon a du mal à être compétitif sur le marché », a déclaré Michael Webber, professeur de ressources énergétiques à l’Université du Texas à Austin.

Mais au Texas, la part du gaz naturel dans le mix électrique se maintient environ 40 pour cent pendant plus d’une décennie. D’un autre côté, les énergies renouvelables ont explosé avec le flétrissement du charbon. Le vent à lui seul a commencé à battre le charbon en 2019 et est maintenant la deuxième source d’électricité derrière le gaz naturel dans l’État.

Les sources d’énergie propres (éolien, nucléaire, solaire) ont généré environ 40 % de l’électricité en @ERCOT_ISO en 2022, le gaz naturel a de nouveau pris la première place, se maintenant à sa moyenne de 43 % sur 17 ans, et le charbon a poursuivi sa décennie et son long déclin. pic.twitter.com/X0Pv0oAN5X – Joshua D. Rhodes (@ joshdr83) 17 janvier 2023

Un facteur important est que l’État possède son propre réseau électrique interne, desservant 26 millions de clients et répondant à 90 % de sa demande en électricité. Il est géré par l’association à but non lucratif Electric Reliability Council of Texas, ou ERCOT. Sur le marché de l’énergie en roue libre du Texas, les sources d’électricité les moins chères deviennent dominantes, et l’éolien et le solaire – avec de faibles coûts de construction, des temps de construction rapides et des dépenses de carburant nulles – sont sortis gagnants.

Certains Texans font également tout leur possible pour acheter de l’électricité renouvelable. Des services publics comme Austin Energy offrent aux clients le choix de payer un supplément pour acheter de l’énergie éolienne et solaire, et des milliers l’ont fait. “En tant que service public, la transition d’Austin Energy vers les énergies renouvelables depuis des décennies reflète les priorités de nos clients et de notre ville”, a déclaré Matt Mitchell, porte-parole d’Austin Energy, dans un e-mail.

Comme il y a peu de connexions au réseau avec d’autres États, le réseau électrique du Texas évite la surveillance fédérale, ce qui donne aux Texans plus de flexibilité dans l’établissement de leurs propres règles. L’inconvénient est que le Texas a du mal à obtenir du jus supplémentaire lorsque ses propres dynamos s’essoufflent.

Cela était tout à fait évident en février 2021 lorsque la tempête hivernale Uri a refroidi d’immenses étendues des États-Unis. Au Texas, plus de 4 millions de clients ont perdu de l’électricité alors que les températures sont tombées en dessous de celles de l’Alaska. Le nombre officiel de morts était de 246, bien que certaines estimations placent le nombre plus haut.

Les coupures de courant résultaient en grande partie des tas de charbon gelés et des pipelines de gaz naturel, bloquant l’acheminement du carburant vers les centrales électriques. Néanmoins, les républicains du Texas, y compris le gouverneur Greg Abbott, ont blâmé l’énergie éolienne pour la crise.

Certains législateurs s’efforcent maintenant de faire pencher la balance vers les combustibles fossiles. “Il y a différentes personnalités politiques qui essaient d’encourager les centrales à gaz ou de refuser, d’interdire ou d’inhiber les énergies renouvelables”, a déclaré Webber.

L’année dernière, la législature du Texas a adopté une loi qui empêcherait les fonds de retraite et d’investissement de l’État de faire affaire avec des entreprises qui « boycottent » les combustibles fossiles.

Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, a déclaré que l’une de ses priorités législatives pour cette année était d’obtenir davantage de soutien pour la production au gaz naturel. “Nous devons uniformiser les règles du jeu afin d’attirer les investissements dans les centrales au gaz naturel”, a déclaré Patrick lors d’une conférence de presse en novembre dernier. “Nous ne pouvons pas partir d’ici le printemps prochain à moins d’avoir un plan pour plus d’énergie au gaz naturel.”

Il peut arriver à ses fins. Avec les récentes tempêtes hivernales à l’esprit, la Texas Public Utility Commission, qui réglemente l’électricité, étudie actuellement des propositions sur la façon de réformer le marché de l’électricité pour accroître la fiabilité. Ce mois-ci, la commission a approuvé une proposition apparemment neutre sur le plan technologique, mais qui pourrait finir par favoriser les centrales au gaz naturel.

Alors que l’énergie éolienne et solaire sont en hausse, elles sont intermittentes et les régulateurs veulent s’assurer qu’il y a suffisamment d’énergie dispatchable comme le gaz naturel pour augmenter les jours calmes et nuageux. La nouvelle proposition créerait un système de crédit qui encouragerait davantage de ces centrales dispatchables à se connecter et étendrait une bouée de sauvetage à certains générateurs existants qui ont du mal à être compétitifs. Mais cela augmenterait également les coûts de production d’électricité.

Des groupes environnementaux comme le Sierra Club ont noté que la proposition laisse la porte ouverte à d’autres tactiques pour équilibrer l’offre et la demande d’électricité, comme le stockage d’énergie, l’augmentation de l’efficacité énergétique et la réponse à la demande.

Alors que les régulateurs du Texas précisent les détails de ces réformes, le reste du pays devrait y prêter attention. Avec le changement climatique qui pousse les températures moyennes à la hausse, le réseau électrique américain est plus stressé que jamais, non seulement en raison de la demande croissante et des approvisionnements en difficulté, mais aussi des infrastructures endommageant les conditions météorologiques extrêmes. Les sources d’énergie propre sont peut-être plus abondantes que jamais, mais les menaces qui pèsent sur le réseau électrique le sont aussi.