Les énergies renouvelables ont augmenté au rythme le plus rapide en deux décennies l’année dernière, selon l’AIE dans un nouveau rapport

La production d’énergie renouvelable a augmenté au rythme le plus rapide en deux décennies l’année dernière, et cette croissance devrait se poursuivre au lendemain de la pandémie, selon un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie.

L’AIE a déclaré que les décisions politiques en Chine et aux États-Unis, entre autres, avaient alimenté la croissance, neutralisant l’impact des perturbations de la chaîne d’approvisionnement du coronavirus.

L’électricité renouvelable ajoutée l’an dernier a bondi de 45% pour atteindre 280 gigawatts (GW), ce qui représente la plus forte augmentation d’une année à l’autre depuis 1999.

L’agence basée à Paris envisage que ce taux de croissance devienne la «nouvelle normalité». L’AIE voit 270 GW ajoutés en 2021, suivis de 280 GW en 2022. Ces estimations sont 25% plus élevées que les prévisions antérieures de l’agence établies en novembre dernier.

«L’énergie éolienne et solaire nous donne plus de raisons d’être optimistes quant à nos objectifs climatiques alors qu’ils battent record après record», a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’IEA. « L’année dernière, l’augmentation de la capacité renouvelable a représenté 90% de l’expansion du secteur mondial de l’électricité dans son ensemble. »

Dans son rapport annuel World Energy Outlook publié en novembre, l’AIE a déclaré que le solaire est sur le point de devenir le nouveau roi de l’électricité, car la baisse des prix rend le solaire moins cher que les nouvelles centrales au charbon et au gaz.

L’IEA pense que les installations solaires continueront de battre des records et prédit que plus de 160 GW seront installés par an d’ici 2022. L’agence a déclaré que c’était près de 50% de plus que les installations pré-pandémiques de 2019. Les projets à grande échelle devraient propulser la croissance, passant de plus de 55% des ajouts annuels à près de 70% d’ici 2022.

« Suite au ralentissement induit par la pandémie au premier semestre 2020, les marchés résidentiels et commerciaux américains se sont complètement rétablis et ont même augmenté dans la dernière partie de l’année », indique le rapport.

Les ajouts mondiaux de capacité éolienne ont bondi de plus de 90% en 2020 pour atteindre 114 GW, bien que l’AIE envisage un ralentissement de la croissance en 2021 et 2022.

La croissance des capacités renouvelables en Chine est sur le point de se stabiliser en dessous du niveau record de 2020 grâce à une production qui a été tirée vers l’avant, mais tout ralentissement sera compensé par une accélération dans d’autres régions.

Aux États-Unis, certains développeurs ont fait avancer des projets puisque les incitations fiscales devaient expirer à la fin de 2020. Les crédits ont finalement été prolongés par l’ancien président Donald Trump en décembre, et le président Joe Biden a présenté des plans supplémentaires pour les prolonger davantage.

« La baisse des coûts, la reprise du secteur PV distribué et l’intérêt croissant pour les PPA d’entreprise offrent l’espoir d’une expansion plus étendue du solaire PV », indique le rapport.

Le paquet d’infrastructure récemment dévoilé de Biden consacre plus de 600 milliards de dollars aux dépenses d’énergie propre, dont 100 milliards de dollars pour le réseau électrique et 174 milliards de dollars pour stimuler le développement et le déploiement de véhicules électriques. Le plan prévoit également une prolongation de 10 ans des crédits d’impôt.

Les prévisions de l’AIE ne tiennent pas compte du projet de loi d’infrastructure potentiel ou de l’objectif de réduction des émissions récemment annoncé par l’administration.

« S’il était adopté, le projet de loi entraînerait une accélération beaucoup plus forte du déploiement des énergies renouvelables après 2022 », indique le rapport.