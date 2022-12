Les énergies renouvelables devraient dépasser le charbon comme principale source d’électricité d’ici 2025

Les énergies renouvelables dépasseront le charbon en tant que première source de production d’électricité au monde d’ici 2025, selon le dernier rapport annuel sur l’énergie de l’Agence internationale de l’énergie Énergies renouvelables 2022.

Croissance de la secteur des énergies renouvelables devrait presque doubler au cours des cinq prochaines années, avec énergie renouvelable la capacité s’étend à près de 2 400 GW dans le monde, selon le rapport. C’est l’équivalent de la capacité électrique actuellement installée de Chine et représente une accélération de 85 % au cours des cinq dernières années.

La crise mondiale de l’énergie, conjuguée aux préoccupations en matière de sécurité énergétique suscitées par La guerre de la Russie contre l’Ukrainea accéléré le rythme auquel les énergies renouvelables sont adoptées dans le monde, selon le rapport de l’AIE.

“Les énergies renouvelables se développaient déjà rapidement, mais la crise énergétique mondiale les a propulsées dans une nouvelle phase extraordinaire de croissance encore plus rapide alors que les pays cherchent à capitaliser sur leurs avantages en matière de sécurité énergétique”, a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, dans un communiqué. “C’est un exemple clair de la façon dont la crise énergétique actuelle peut être un tournant historique vers un système énergétique plus propre et plus sûr.”

Le rapport indique que l’industrie verra une baisse des parts de production au charbon, au gaz naturel, au nucléaire et au pétrole et que les énergies renouvelables sont la “seule source de production d’électricité dont la part devrait augmenter”. L’électricité d’origine éolienne et solaire photovoltaïque devraient également plus que doubler au cours des cinq prochaines années, ce qui signifie que près de 20 % de la production mondiale d’électricité proviendra de ces deux sources d’ici 2027.

Le rapport de l’AIE de cette année représente sa plus importante révision à la hausse de ses prévisions annuelles, avec une croissance de cette année supérieure de 30 % à la croissance prévue par l’agence l’année dernière.