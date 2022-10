Les énergies renouvelables compensent la hausse mondiale de l’utilisation des combustibles fossiles au premier semestre 2022 | Actualité Climatique

Les énergies renouvelables ont compensé les augmentations mondiales de l’utilisation des combustibles fossiles au cours du premier semestre de cette année, empêchant une augmentation globale des émissions de charbon et de gaz.

Selon le groupe de réflexion sur l’énergie Ember, l’augmentation de l’énergie éolienne et solaire a satisfait plus des trois quarts de la demande de croissance de l’électricité au cours de cette période – l’hydroélectricité constituant le reste.

Cela a empêché une augmentation possible de 4 % de la production de combustibles fossiles, économisant 40 milliards de dollars (35 milliards de livres sterling) et 230 tonnes métriques d’émissions de dioxyde de carbone dans le monde.

“L’éolien et le solaire font leurs preuves pendant la crise énergétique”, a déclaré Malgorzata Wiatros-Motyka, analyste senior chez Ember.

“La première étape pour mettre fin à l’emprise des combustibles fossiles coûteux et polluants consiste à produire suffisamment d’énergie propre pour répondre à l’appétit mondial croissant pour l’électricité.”

L’étude d’Ember a utilisé les données d’électricité de 75 pays, qui représentent 90 % de la demande mondiale d’électricité, en comparant les données des six premiers mois de 2021 à la même période en 2022.

Il a montré qu’à l’échelle mondiale, nous avons utilisé 389 térawattheures (TWh) d’énergie de plus que l’année précédente, mais nous avons généré 415 TWh supplémentaires.

L’énergie éolienne et solaire a couvert 92 % de la croissance électrique de la Chine, 81 % de celle des États-Unis, mais seulement 23 % de celle de l’Inde.

L’utilisation du charbon a augmenté de 15 % dans l’UE – pour compenser un déficit de production nucléaire et hydraulique – mais cela a été compensé par une réduction de l’utilisation du charbon en Chine (3 %) et aux États-Unis (7 %).

Lire la suite:

Près de la moitié de l’énergie offshore britannique détenue par des entités étrangères

Les fuites de Nord Stream rendent les Danois vulnérables

Le roi Charles ne participera pas à la COP27

Cependant, au-delà des six premiers mois de 2022 en juillet et août, la production de charbon et de gaz a de nouveau augmenté.

Ember a déclaré que les gouvernements et les sociétés énergétiques doivent continuer à investir dans les énergies renouvelables pour garantir que la crise énergétique et climatique ne soit pas exacerbée davantage.