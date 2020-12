C’est la matière des rêves: se réveiller le matin de Noël et regarder par la fenêtre une couverture de neige. Malgré l’impact du changement climatique ces dernières années, de nombreux pays profitent encore d’un Noël blanc d’apparence plus traditionnelle

Nous avons compilé une liste des endroits les plus susceptibles d’avoir un peu de neige le jour de Noël 2020 – ainsi que quelques-uns auxquels vous ne vous attendez peut-être pas.

Laponie, Finlande

Commençant par l’un des endroits les plus enneigés du monde, la Laponie serait le foyer du vrai Père Noël (ou Père Noël) et passe plus de 200 jours par an.

Son emplacement – à proximité du pôle Nord – le rend parfait pour les skieurs et les observateurs d’étoiles qui veulent voir les aurores boréales.

La Laponie est devenue une fête d’hiver populaire pour les familles du monde entier qui invitent des enfants enthousiastes à visiter le Père Noël avec leurs listes de souhaits.

Bien qu’il y ait des restrictions COVID-19 en place pour 2020, la Finlande est restée ouverte au tourisme, le Père Noël faisant toujours son apparition – derrière un écran.

La Laponie est un endroit vraiment magique à Noël. Que vous ayez envie de faire de la randonnée à travers le paysage enneigé, du traîneau à chiens ou simplement de profiter du magnifique paysage enneigé, la Laponie a quelque chose pour tout le monde.

Ecosse, Royaume-Uni

Bien que le Royaume-Uni ne soit pas bien connu pour ses montagnes aux sommets blancs, vous serez peut-être surpris d’apprendre que l’Écosse reçoit environ 15 à 20 jours de neige en moyenne chaque année – et c’est une année douce.

La côte ouest de l’Écosse fait face à la mer du Nord et voit généralement plus de chutes de neige que le reste du pays en raison de ses côtes exposées invitant le temps à souffler.

Les villes qui voient une généreuse couche de blanc autour de Noël comprennent Glasgow, Aberdeen et le village de Glencoe dans les Highlands écossais. Les habitants se sont bien adaptés aux conditions froides – en fait, l’Écosse a capitalisé sur ses chutes de neige garanties et a ouvert sa propre station de ski!

Budapest, Hongrie

Les marchés de Noël en Hongrie sont devenus un incontournable du calendrier de Noël des voyageurs, avec des touristes du monde entier désireux de visiter pour ses hivers glaciaux et ses célébrations festives.

Promenez-vous dans les rues éclairées de la ville enneigée de Budapest et profitez d’un vrai Noël européen avec de la nourriture de rue et beaucoup de gâteau de cheminée!

Budapest offre aux voyageurs tant de choses à faire et à voir, surtout à Noël. Des lumières festives aux croisières de Noël, la ville s’anime pendant la saison des fêtes. Vous n’avez même pas besoin d’être particulièrement festif pour profiter de cette ville hongroise dans la neige, avec les célèbres stations thermales Szechenyi ou les bars en ruine offrant une culture hongroise plus traditionnelle.

Et si vous ne cherchez pas une escapade citadine, ne désespérez pas, il existe de nombreux autres endroits en Hongrie, comme l’ancienne ville de Debrecen, qui valent vraiment le détour pour la neige le jour de Noël.

New York, États-Unis

New York est l’une des villes saisonnières les plus drastiques au monde, bénéficiant d’étés chauds et doux et d’hivers très froids et enneigés.

Assis dans le plus grand port naturel du monde, de nombreux visiteurs oublient qu’en tant qu’île, la ville de New York est située entre la rivière Hudson et l’océan Atlantique, et reçoit par la suite toute une gamme de fronts météorologiques.

La météo hivernale est en fait devenue l’un des facteurs contributifs pour les touristes visitant la ville emblématique, car elle a été le décor de nombreux films de Noël classiques, notamment Home Alone et Miracle on 34th Street.

Noël commence tôt à New York: si vous visitez à partir de novembre, il est impossible de ne pas se sentir festif.

Qu’il s’agisse de voir l’arbre de Noël emblématique du Madison Square Gardens, de promenades en calèche et de patinage sur glace à Central Park, New York a vraiment tous les ingrédients pour un Noël vraiment festif.

Bien que des réglementations en matière de santé et de sécurité soient en place cette année, c’est certainement l’un des endroits les plus magiques que vous puissiez visiter pour un Noël blanc.

Canada

Que vous soyez à la recherche de superbes spots de ski à Whistler, pour observer les baleines sur l’île de Vancouver ou pour flâner dans les rues de Québec, vous pouvez vous garantir que ce sera sur fond de neige au Canada.

En tant que l’un des pays les plus septentrionaux du monde, le Canada compte de nombreux endroits qui offrent une saison de neige prolongée en raison du fait que de grandes parties du pays sont entourées par l’océan Arctique.

De nombreuses régions du Canada restent également couvertes de neige pendant environ cinq mois de l’année, d’octobre à mars, ce qui en fait également l’endroit idéal pour profiter d’un Noël blanc.

Les Dolomites italiennes

Plus connus pour être un haut lieu des sports d’hiver, les Dolomites sont situées juste au sud des Alpes en Europe et ont acquis la réputation de servir certaines des vues les plus uniques sur les montagnes, connues localement sous le nom d ‘«enrosadira», ce qui signifie «obtenir un ciel rose lever et coucher du soleil.

Situées dans la partie nord de l’Italie, les Dolomites ont, ces dernières années, lutté avec la vraie substance blanche pendant toute la saison de ski, obligeant les stations de ski à utiliser de la fausse neige lorsque le temps se réchauffait.

Si vous recherchez un endroit plus calme pour profiter de la culture italienne, de belles vues et du bon ski, les Dolomites sont l’endroit à visiter!

Hawaï, États-Unis

Ce n’est probablement pas le premier endroit où vous penseriez passer Noël si vous recherchez un blanc, mais Hawaï a des montagnes aux sommets blancs de décembre à février, attirant des touristes du monde entier qui cherchent à profiter des sports d’hiver et nautiques. un jour férié.

Offrant une approche plus décontractée de la vie en général, Hawaï séduit un grand nombre de voyageurs à la recherche de soleil et de neige.

Pourquoi ne pas dire «aloha» à Hawaï en hiver et profiter d’un Noël blanc dans un décor insulaire plus inattendu.

Liban

Et l’un des endroits les plus improbables où vous verrez de la neige est au Liban, au Moyen-Orient, où les chutes de neige au cours des dernières années sont devenues monnaie courante.

Bénéficiant de l’une des stations de ski les plus hautes du monde, vous pouvez vraiment profiter d’un Noël blanc dans l’un des continents les plus chauds; Moyen-orient.

Bien que les voyages soient encore limités en 2020, il est toujours temps de planifier votre prochain voyage pour 2021, ou même de faire de Noël prochain la plus grande fête à ce jour!