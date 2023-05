Les endroits les plus meurtriers pour les Britanniques : les pays où vous êtes le plus susceptible de subir un accident mortel

Chaque année, des millions de Britanniques font leurs valises pour passer des vacances relaxantes au bord des plages de sable ou skier dans les montagnes – mais pour certains, les vacances ont une fin tragique.

Des dizaines de Britanniques ne sont jamais rentrés chez eux dans leur famille, avec plus de 160 personnes qui se sont noyées, ont subi des accidents mortels ou ont perdu la vie dans des accidents de la route l’année dernière seulement.

Au cours des trois dernières années, l’Espagne a toujours été le pays le plus meurtrier pour les Britanniques, la Thaïlande étant le point chaud de l’année sabbatique venant en deuxième position, selon les chiffres du ministère britannique des Affaires étrangères.

L’année dernière, 24 Britanniques sont morts dans un accident mortel, tandis que 16 se sont noyés et 11 autres sont morts dans un accident de la route en Espagne – bien plus que les autres pays explorés par les Britanniques.

Ici, MailOnline se penche sur les pays où les Britanniques ont subi un malheur mortel.

ACCIDENTS MORTELS

Les Britanniques sont plus susceptibles de subir un accident mortel en Espagne que dans tout autre pays du monde, selon les chiffres.

L’année dernière, le nombre de victimes britanniques décédées des suites d’un accident en Espagne a plus que doublé, avec 24 personnes décédées en 2022 contre dix en 2021.

Pendant ce temps, la France a enregistré le deuxième plus grand nombre de décès l’année dernière, avec 16 personnes ayant perdu la vie après avoir subi des accidents mortels, selon les chiffres du ministère des Affaires étrangères.

En Turquie, une destination de vacances de plus en plus populaire pour les Britanniques désireux de voir du soleil, 13 personnes ont été tuées dans des accidents. Et aux États-Unis et en Australie, 12 Britanniques ont subi la même fin tragique.

En Thaïlande, qui est connue pour ses plages magnifiques et un endroit populaire pour les étudiants de Gap Year, et en Italie, huit personnes sont mortes l’année dernière dans des accidents. Et en Egypte, six personnes ont subi le même sort.

Les chiffres révèlent également que dans 47 pays, dont la Grèce, l’Allemagne, le Canada et la Norvège, entre une et cinq personnes sont décédées des suites d’un accident mortel.

NOYADES

Au moins 60 Britanniques se sont noyés dans des pays du monde entier l’année dernière – le nombre le plus élevé étant en Espagne avec 16 morts.

Des millions de Britanniques voyagent chaque année pour passer des vacances reposantes au bord d’une plage ou d’une piscine – mais pour certains, leurs vacances peuvent devenir fatales.

Au moins 60 Britanniques se sont noyés dans des pays du monde entier l'année dernière – le nombre le plus élevé étant en Espagne avec 16 morts.

La Grèce a enregistré le deuxième plus grand nombre de noyades avec sept Britanniques décédés l’année dernière, tandis que six autres se sont noyés en France.

Les chiffres du ministère des Affaires étrangères montrent également que dans 32 pays, dont Chypre, la Thaïlande, la Turquie et le Portugal, entre et cinq Britanniques se sont noyés l’année dernière.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Les chiffres montrent également que l’Espagne est à nouveau le pays le plus meurtrier à visiter pour les Britanniques en termes de décès dans un accident de la route.

Quelque 11 Britanniques sont morts dans un accident de la route lors d’une visite en Espagne l’année dernière, soit le double du nombre de morts en 2020.

La Thaïlande – un pays populaire auprès des touristes britanniques – était le deuxième endroit le plus meurtrier, dix Britanniques y étant morts l’année dernière dans des accidents.

Pendant ce temps, dix Britanniques sont également morts aux États-Unis dans des accidents de la route.

Les chiffres du ministère des Affaires étrangères ont également montré que dans 18 pays, dont l’Italie, Chypre, la Turquie et les Philippines, entre un et cinq Britanniques ont été tués dans des accidents de la route.

ACCIDENTS MORTELS 2022 Les chiffres montrent le nombre de Britanniques tués dans des accidents mortels en 2022 (Pays – Nombre de tués) Espagne – 24 France – 16 Turquie – 13 États-Unis – 12 Thaïlande – 8 Australie – 12 Italie – 8 Egypte – 6 Grèce – Moins de 5 Allemagne – Moins de 5 Chypre – Moins de 5 Afrique du Sud – Moins de 5 Pays-Bas – Moins de 5 Nouvelle-Zélande – Moins de 5 Irlande – Moins de 5 Belgique – Moins de 5 Ukraine – Moins de 5 Equateur – Moins de 5 le Portugal – Moins de 5 Emirats Arabes Unis – Moins de 5 Bulgarie – Moins de 5 Mexique – Moins de 5 Malte – Moins de 5 saoudien Saoudite – Moins de 5 Sri Lanka – Moins de 5 Canada – Moins de 5 Suisse – Moins de 5 Norvège – Moins de 5 Tanzanie – Moins de 5 Pérou – Moins de 5 Bengladesh – Moins de 5 Jordan – Moins de 5 Albanie – Moins de 5 Inde – Moins de 5 Indonésie – Moins de 5 Barbade – Moins de 5 Japon – Moins de 5 Viêt Nam – Moins de 5 Cambodge – Moins de 5 Chine – Moins de 5 Maroc – Moins de 5 L’Autriche – Moins de 5 Hong Kong – Moins de 5 République tchèque – Moins de 5 Ghana – Moins de 5 Nigeria – Moins de 5 Croatie – Moins de 5 Irak – Moins de 5 Oman – Moins de 5 Sainte Lucie – Moins de 5 Suède – Moins de 5 Angola – Moins de 5 Bostwana – Moins de 5 Finlande – Moins de 5 Géorgie – Moins de 5

NOYADES EN 2022 Les chiffres montrent le nombre de Britanniques qui se sont noyés à l’étranger en 2022 (Pays – Nombre de tués) Espagne – 16 Grèce – 7 France – 6 Allemagne – Moins de 5 Chypre – Moins de 5 Afrique du Sud – Moins de 5 Pays-Bas – Moins de 5 Nouvelle-Zélande – Moins de 5 Turquie – Moins de 5 Australie – Moins de 5 Italie – Moins de 5 Philippines – Moins de 5 Zimbabwe – Moins de 5 Thaïlande – Moins de 5 le Portugal – Moins de 5 Uni Émirats Arabes – Moins de 5 Bulgarie – Moins de 5 Mexique – Moins de 5 Malte – Moins de 5 saoudien Saoudite – Moins de 5 Sri Lanka – Moins de 5 Canada – Moins de 5 Suisse – Moins de 5 Norvège – Moins de 5 Tanzanie – Moins de 5 Pérou – Moins de 5 Bengladesh – Moins de 5 Jordan – Moins de 5 Albanie – Moins de 5 Egypte – Moins de 5 Danemark – Moins de 5 Maurice – Moins de 5 dominicain République – Moins de 5 Ouganda – Moins de 5 Algérie – Moins de 5