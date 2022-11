Les endroits à éviter à tout prix lors de votre prochaine visite au Népal

Le Népal est sans aucun doute l’un des meilleurs endroits à visiter pour une escapade d’un week-end. Des montagnes majestueuses aux parcs nationaux verdoyants et aux magnifiques temples, le Népal vous offre une vue pittoresque à chérir toute votre vie. Sans oublier que le pays des montagnes offre de nombreuses opportunités de se plonger dans des aventures comme le ski, le parapente et le vélo. Cependant, même si le Népal est considéré comme l’une des meilleures destinations de voyage, certains endroits du pays doivent être évités si vous prévoyez d’entreprendre un voyage ici.

Selon la populaire plateforme en ligne de questions-réponses Quora, certains utilisateurs ont mis en garde les lecteurs sur certains endroits au Népal que les touristes ne devraient pas visiter. Une utilisatrice de Quora nommée Varsha Lakshmi a partagé son expérience de sa visite au Népal en 2016. La femme a révélé qu’elle est restée sur place pendant près de 29 jours et a parcouru les sites touristiques célèbres, notamment Pokhara, Katmandou, Lumbini et Janakpur.

Elle a raconté que pendant son séjour, elle avait entendu dire que certains endroits ombragés de Katmandou étaient dangereux la nuit. Ces régions sont notoirement réputées pour la prostitution et la vente de drogue. En dehors de cela, les transports en commun et les routes de ces zones ne sont pas non plus adaptés aux touristes, a écrit l’utilisateur de Quora.

Un autre utilisateur qui porte le nom, The Seeker, avertit également les visiteurs d’éviter d’aller à Thamel au Népal. Selon lui, « Il ne faut jamais aller dans les bars et les clubs là-bas. Tout cela est plus à Katmandou. Là, les filles s’assiéront avec vous et vous demanderont de commander de l’alcool. Chaque cheville vous coûtera Rs 700-800.

L’utilisateur de Quora prévient que si quelqu’un tombe dans le piège de ces femmes dans les bars, il va perdre des milliers de roupies, les rendant sans argent liquide dans la ville étrangère. De plus, si la police népalaise attrape le touriste en train de faire quelque chose d’illégal, elle demandera à la personne de payer une lourde amende, appellera les membres de la famille de l’accusé, les harcèlera puis les laissera partir. « Il n’y a aucun problème si vous venez de visiter le Népal. Pokhara est très sympa. Allez-y mais ne vous laissez pas piéger par des actes répréhensibles. Surtout dans les bars de Thamel », prévient l’internaute.

