Les encres Mattel concluent un accord avec SpaceX d’Elon Musk pour produire une gamme de jouets

Mattel a signé un accord pluriannuel avec SpaceX d’Elon Musk pour créer une gamme de jouets inspirés de l’aventure spatiale, ont annoncé mercredi les sociétés.

“Alors que l’exploration spatiale progresse plus rapidement que jamais, nous sommes ravis de travailler avec SpaceX et d’aider à créer des modèles de jeu illimités pour l’explorateur spatial chez chaque enfant”, a déclaré Nick Karamanos, vice-président senior des partenariats de divertissement de Mattel, dans un communiqué de presse.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

La société de jouets basée à El Segundo, en Californie, prévoit de lancer la gamme de produits SpaceX en 2023. Le partenariat a été annoncé avant l’anniversaire du premier débarquement des humains sur la surface de la lune en 1969.

SpaceX vend depuis longtemps des marchandises via son propre site Web, mais ces articles se limitent généralement à des chemises, des vestes et d’autres accessoires tels que des chapeaux et des sacs.

Avec l’aide de Mattel, SpaceX peut se lancer dans des projets tels que des peluches, des poupées ou des ensembles de construction avec un fabricant de jouets vétéran. Le marché des collectionneurs est devenu un espace lucratif pour Mattel et d’autres sociétés, dont Hasbro et Funko, de sorte que les accords de licence exclusifs pour des marques de culture pop spécifiques avec des bases de fans notables sont devenus de plus en plus importants.

Ce n’est pas la première fois que Mattel et Musk s’associent pour créer des jouets. Début 2020, Mattel a créé deux véhicules télécommandés basé sur le Cybertruck de Tesla.

Ce nouveau partenariat intervient quelques mois seulement après Mattel envoyé deux poupées Barbie dans l’espace dans le cadre d’une collaboration avec le laboratoire national de la Station spatiale internationale pour encourager les filles à envisager des carrières dans l’aérospatiale, l’ingénierie et les STEM.

L’entreprise de jouets, qui a connu une revitalisation sous la direction du PDG Ynon Kreiz au cours des quatre dernières années, a conclu un certain nombre d’accords de licence stratégiques pour renforcer son activité. En janvier, Mattel a annoncé qu’il avait récupéré la lucrative licence de princesse Disney auprès de son rival Hasbro et qu’il commencerait à vendre des jouets basés sur des personnages de princesse bien-aimés de la “Maison de la souris”, tels qu’Anna, Elsa et Merida, en 2023.

Mattel a refusé de commenter davantage, car il devrait publier ses résultats du deuxième trimestre après la cloche de jeudi.

Un représentant de SpaceX n’a ​​pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaire.