Les enchères sont maintenant ouvertes pour l’enchère-bénéfice de revues de photos 2024 !

La revue de photosrevue critique de photographie fondée en 1976, fêtera son 49e anniversaire avec un événement spectaculaire Vente aux enchères annuelle sur Samedi 26 octobre 2024, à 16 heures — au Moore College of Art & Design, 1916 Race Street, Philadelphie, PA 19103. La vente aux enchères proposera une gamme importante de photographies du 19e siècle à nos jours.

Une fois de plus The Photo Review proposera ses TERMINER CETTE ENCHÈRE fonctionnalité. Enchérissez sur l’estimation haute sur tout lot invendu avant 18 h HNE le 25 octobre 2024, en envoyant un e-mail [email protected] en faxant le 215/891-9358 ou en appelant le 215/891-0214, votre enchère sera considérée comme l’enchère gagnante et l’œuvre sera retirée de la vente aux enchères.

L’événement mettra en vedette une sélection internationale de photographes ainsi qu’une multitude d’artistes de Philadelphie. Les collectionneurs débutants et expérimentés auront l’opportunité d’enchérir sur les œuvres de maîtres historiques tels qu’Ansel Adams, Robert Asman, Gene Badger, Karl Blossfeldt, A. Aubrey Bodine, Frederic Boissonas, Anne Brigman, Will A. Cadby, Hal Clark, Lucien. Clergue, Giovanni Crupi, Imogen Cunningham, Edward S. Curtis, William Edward Dassonville, Edmund J. Duffy, John Dugdale, David Douglas Duncan, Edizione Esposito, Harold Feinstein, Susan Fenton, Godfrey Frankel, Leonard Freed, Frances Frith, Judy Gelles, Washington Lafayette Germon, George Gilbert (attrib.), Laura Gilpin, Arlene Gottfried, David Octavius ​​Hill et Robert Adamson, John K. Hillers, EO Hoppé, George Hurrell, William Henry Jackson, Gertrude Käsebier, Marcus Leatherdale, Nathan Lyons, Martha Madigan , William Prescott Mayfield, Donald Mennie, Bruce Murray, Sr., Carl Mydans, N D. Phot. (Etienne Neurdein), Nadar, Carlo Naya, Robert Newell, Beaumont Newhall, Arnold Newman, Enrico Pedrotti, Plate & Co., Carlo Ponti, Edward W. Quigley, Achille Quinet, James Bartlett Rich, Ildefonse Rousset, Robert F. Sargent, Jan Saudek, Giorgio Sommer, Peter Stackpole, Paul Strand, Isaiah West Taber, Stephen Thompson, Dick Tripp, William O. Underwood, Bradford Washburn, Cole Weston et George Washington Wilson.

Parmi les stars de la photo contemporaine dont les travaux seront exposés figurent Mariette Pathy Allen, Renate Aller, Merry Alpern, Anderson & Low, Bill Armstrong, Abe Aronow, David Aschkenas, Roger Ballen, Tom Baril, Ricardo Barros, Jeffrey Becom, Steven Benson. , Zeke Berman, Andrew Borowiec, Chan Chao, William Clift, Francis Crisafio, Ron Evans, Steve Fitch, Stephen Fletcher, Fran Forman, Ann Ginsburgh Hofkin, Joy Goldkind, David Graham, Lonnie Graham, Lois Greenfield, Margo L. Hamilton, V . Tony Hauser, Carl Austin Hyatt, Thomas Kellner, Kay Kenny, Sang-Kyun Kim, Les Krims, Christine Laptuta, Mikhail Lemkhin, Russell Levin, Janelle Lynch, Richard Margolis, Roger Matsumoto, Cynthia Matthews, Scott McMahon, Kass Mencher, Duane. Michals, Tyagan Miller, Jeffrey Milstein, Bruce Monk, Joan Myers, Bea Nettles, Will Hiroshi Oda et Lisa Oda, Bill Owens, Olivia Parker, Mark Perrott, Ave Pildas, Larry Racioppo, Alan Ross, Ernestine Ruben, Ryujie, Margery Stein Schab , Neal Slavin, Graham Smith, Christine O Sobczak, Melissa Springer, Joseph Squillante, Catherine Steinmann, Sue Swanezy, Pavel Titovich, Charles Traub, Arthur Tress, Lincoln H. Turner, Terri Warpinski, Hiroshi Watanabe et David H. Wells.

Les sommités locales en vedette incluent Geoffrey Agrons, Theo Anderson, Randl Bye, Paula Chamlee, Vincent Cianni, Jano Cohen, Gerald Cyrus, Edmund Eckstein, Harvey Finkle, Tom Goodman, Richard Kagan, Bruce Katsiff, Richard Kent, Brian Lav, Dan Marcolina, Rebecca. Michaels, Fran Orlando, Stephen Perloff, Amie Potsic, Laurence Salzmann, Gary Saretzky, Keith Sharp, John Singletary, Ruth Thorne-Thomsen, Al Wachlin, Jr., Tony Ward, Christine Welch, David H. Wells et Ed Wheeler.

En outre, une large gamme de photographies du XIXe siècle et vernaculaires est proposée.

Selon Revue de photos Selon le rédacteur en chef Stephen Perloff, les prix varieront entre 25 et 10 000 dollars.

Une avant-première aura lieu à Moore le vendredi 25 octobre, de 12 h à 17 h, et le samedi 26 octobre, de 11 h à 15 h. Une réception de 15h à 16h samedi rendra hommage à Alex Novak, récipiendaire du Photo Review Award 2024. Les acheteurs peuvent prévisualiser les enchères en direct en ligne et placez vos enchères ici.

https://photoreview.org/events/2024-benefit-auction/