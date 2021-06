Les enchères pour le code source original du World Wide Web NFT atteignent 2,8 millions de dollars

Le code source original pour le World Wide Web qui a été écrit par son inventeur Tim Berners-Lee est en vente chez Sotheby’s dans le cadre d’un jeton non fongible, a grimpé à 2,8 millions de dollars à partir d’un prix d’ouverture de 1 000 dollars avec deux jours pour aller jusqu’à la fin des enchères de Sotheby’s.

Berners-Lee, un informaticien né à Londres, a inventé le World Wide Web en 1989, révolutionnant le partage et la création d’informations dans ce qui est considéré comme l’une des inventions les plus importantes depuis l’apparition de l’imprimerie en Europe au XVe siècle en Allemagne. Le jeton non fongible (NFT) de la blockchain Ethereum signé numériquement, un actif numérique unique en son genre qui enregistre la propriété, comprend le code source original, une visualisation animée, une lettre écrite par Berners-Lee et une affiche numérique du le code complet des fichiers originaux.

La vente aux enchères se termine mercredi à 18h01 GMT.

Les NFT ont explosé en popularité ces derniers mois, y compris aux enchères. Une œuvre d’art uniquement numérique de l’artiste américain Mike Winkelmann, connu sous le nom de Beeple, s’est vendue près de 70 millions de dollars chez Christie’s en mars.

« Pourquoi un TVN ? Eh bien, c’est une chose naturelle à faire… quand vous êtes informaticien et quand vous écrivez du code depuis de nombreuses années », a déclaré Berners-Lee dans un communiqué. artefact. » Dans une interview avec le Financial Times, il compare le NFT à un livre dédicacé, ce qui me fait imaginer à quel point ce projet serait plus cool s’il avait plutôt vendu aux enchères le code sur une boîte signée de disques magnéto-optiques qui auraient été utilisé par le NeXT Computer avec lequel il l’écrivait.

Les fichiers contiennent 9 555 lignes de code, y compris les implémentations des trois langages et protocoles inventés par Berners-Lee : HTML (Hypertext Markup Language), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) et URI (Uniform Resource Identifiers).

Sont également inclus des documents HTML originaux qui ont expliqué aux premiers utilisateurs du Web comment utiliser l’application.

Les enchères pour le NFT, un moyen d’affirmer la propriété d’un actif numérique, commencent à 1 000 $ dans une vente aux enchères en ligne autonome intitulée « This Changed Everything » qui se déroule du 23 au 30 juin.

Alors qu’il travaillait au centre de recherche en physique européen CERN en 1989, Berners-Lee a exposé sa vision de ce qu’il a initialement appelé « Mesh ».

Son patron de l’époque a écrit « vague mais passionnant » sur la couverture de l’article de Berners-Lee de 1989 « Gestion de l’information : une proposition ».

Berners-Lee construisait en 1990 une application qu’il appelait « WorldWideWeb ». Il a été initialement développé en langage de programmation Objective C sur un ordinateur NeXT, fondé par le fondateur d’Apple Steve Jobs après son éviction d’Apple.

« L’invention de Sir Tim a créé un nouveau monde, démocratisant le partage d’informations, créant de nouvelles façons de penser et d’interagir, et de rester connectés les uns aux autres », a déclaré Cassandra Hatton, responsable mondiale de la science et de la culture populaire chez Sotheby’s.

« Au cours des derniers siècles, l’humanité a connu une succession de changements de paradigme qui nous ont fait avancer dans l’ère moderne… mais aucun n’a eu l’impact sismique sur notre vie quotidienne que la création du World Wide Web.

(Avec des contributions de Reuters)

