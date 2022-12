Les enchères éoliennes offshore en Californie dépassent les 757 millions de dollars d’offres

Le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) du ministère de l’Intérieur a mis aux enchères cinq zones de location qui s’étendent sur environ 373 268 acres au large des côtes californiennes. Les baux sont situés au large de la côte centrale dans la région de Morro Bay ainsi qu’au large de la côte nord de la Californie dans la région du comté de Humboldt. Les projets sur ces baux pourraient produire de l’électricité pour alimenter plus de 1,5 million de foyers, a indiqué l’agence.

La vente est une étape majeure dans l’objectif de l’administration de construire des éoliennes offshore sur les côtes du pays pour aider les communautés à alimenter les communautés et la transition vers une énergie propre. La Maison Blanche, dans le cadre de son programme plus large de lutte contre le changement climatique, s’est engagée à déployer 30 gigawatts d’énergie éolienne offshore d’ici 2030, suffisamment pour alimenter 10 millions de foyers.

L’administration Biden a annoncé mercredi plus de 757 millions de dollars d’offres gagnantes pour sa vente aux enchères de droits de développement éolien offshore en Californie, marquant la troisième vente de bail éolien offshore cette année et la toute première pour la région du Pacifique.

“L’administration Biden-Harris estime que pour s’attaquer de front à la crise climatique, nous devons déclencher une nouvelle ère d’énergie propre et fiable qui dessert tous les foyers américains”, a déclaré la secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland dans un communiqué.

“La vente de bail d’aujourd’hui est une preuve supplémentaire que l’élan de l’industrie – y compris pour le développement de l’éolien offshore flottant – est indéniable”, a déclaré Haaland.

Le secteur éolien offshore du pays présente une opportunité de revenus de 109 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, selon un rapport par l’Initiative spéciale sur l’éolien offshore, un projet indépendant du College of Earth, Ocean and Environment de l’Université du Delaware.

“L’éolien offshore est un élément essentiel pour atteindre nos objectifs mondiaux en matière d’énergie propre et cette vente est une étape historique dans la marche de la Californie vers un avenir sans combustibles fossiles”, a déclaré le gouverneur Gavin Newsom. dit dans un communiqué.

Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a annoncé la vente de 4,37 milliards de dollars de six baux éoliens offshore au large des côtes de New York et du New Jersey. Ces baux devraient produire jusqu’à 7 gigawatts d’énergie propre, suffisamment pour alimenter près de 2 millions de foyers.