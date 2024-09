Les enchères de célébrités visent à mettre des livres LGBTQ+ dans les salles de classe

Plus de 30 célébrités ont participé à une vente aux enchères pour empêcher la censure de l’éducation en luttant contre l’interdiction des livres.

Fierté et moins de préjugés organise sa quatrième édition annuelle Vente aux enchères virtuelle #BannedTogether ce week-end dans le but de collecter 20 000 $ pour envoyer 1 600 livres gratuits inclusifs LGBTQ aux écoles primaires des États-Unis. Le groupe a collecté plus de 250 000 $ depuis 2019, en faisant don de plus de 16 000 livres inclusifs LGBTQ à la maternelle dans les classes de 3e année des 50 États.

La vente aux enchères de cette année présente des objets et des expériences offerts par des célébrités telles que la chanteuse Janelle Monáe, l’acteur Daniel Radcliffe, l’architecte d’intérieur Bobby Berk, la légende du tennis Billie Jean King, le chanteur Jason Mraz, le rappeur Big Freedia, la drag queen Jinkx Monsoon, la drag queen BenDeLaCreme, la drag queen. Latrice Royale, l’actrice Lily Tomlin, la musicienne Sara Bareilles, la comédienne Hannah Gadsby, la comédienne Margaret Cho, l’auteur Casey McQuiston et bien d’autres.

«Je suis ravi de soutenir Pride and Less Prejudice dans leur mission d’amener LGBTQ+ des livres inclusifs dans les salles de classe et les centres d’éducation préscolaire », explique Big Freedia L’avocat. « En tant que jeune garçon gay de la Nouvelle-Orléans dans les années 80, avoir accès à un livre abordant ces thèmes ou mettant en vedette des personnages LGBTQ+ aurait profondément marqué ma vie ! »

La vente aux enchères virtuelle coïncide avec la Banned Books Week, un événement annuel attirant l’attention sur les titres de livres contestés. Plus de 10 000 livres ont été interdits dans les écoles publiques au cours de l’année scolaire 2023-2024, soit près du triple du nombre de l’année précédente, selon un récent rapport. rapport de PEN Amérique.

« En 2023, l’American Library Association a constaté une augmentation de 65 % du nombre de titres visés par la censure par rapport à 2022, en mettant l’accent sur les livres écrits et sur les personnes LGBTQ+ et les personnes de couleur », a déclaré Lisa Forman, fondatrice de Pride and Less Prejudice. une déclaration. « Fierté et Moins de Préjugés s’engage à garantir que les élèves aient accès à des livres inclusifs LGBTQ à l’école et dans leurs bibliothèques pour se voir eux-mêmes et leurs familles représentés. »