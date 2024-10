Les enchères 50/50 d’Ohtani touchent à leur fin, tandis que la bataille pour la propriété s’intensifie : NPR

basculer la légende Enchères Goldin

Il ne reste que quelques jours avant la fin de la vente aux enchères du légendaire 50e ballon de Shohei Ohtani, couronnant un riche collectionneur comme gardien du baseball.

Mais la question de savoir qui recevra le produit de la vente aux enchères reste encore à déterminer.

Plus tôt cette semaine, les parties impliquées dans le différend juridique autour du ballon sont parvenues à un accord autorisant la vente des souvenirs sportifs au plus offrant.

Cependant, la question reste de savoir qui agira en tant que vendeur et aura ainsi droit à l’importante somme d’argent que l’enchère devrait rapporter.

La saga du baseball s’est déroulée après qu’Ohtani – une mégastar des Dodgers de Los Angeles – soit entré dans l’histoire en tant que premier joueur de la MLB à réussir 50 circuits et à voler 50 buts en une seule saison. L’exploit historique a eu lieu le 19 septembre au LoanDepot Park de Miami lors d’un match contre les Marlins de Miami.

Le ballon qui a marqué l’exploit d’Ohtani s’est envolé dans le champ gauche du stade, provoquant une bousculade chaotique parmi les supporters voulant le ramener à la maison. Plusieurs hommes se bousculèrent et se bousculèrent. Finalement, le ballon a été récupéré entre Christian Zacek et Max Matus, selon une vidéo publiée sur X.

Zacek – qui avait déjà été identifié comme Chris Belanski lors de la couverture médiatique passée et des premiers procès – est finalement reparti avec le ballon.

Le précieux souvenir a ensuite été acquis par Goldin Auctions et a été mis aux enchères le 27 septembre. L’enchère de départ a été fixée à 500 000 $. Samedi, l’enchère actuelle était 1,8 million de dollars. Les enchères se terminent le 22 octobre à 22 h HE.

Dans un procès intenté contre Zacek, Matus a affirmé qu’il avait été le premier à attraper le ballon et que Zacek lui avait volé le ballon. Un autre fan, Joseph Davidov, a ensuite porté plainte contre Zacek et Matus, arguant qu’il avait été le premier à récupérer le ballon mais qu’il en avait perdu la possession après avoir été plaqué par un inconnu quelques instants plus tard.

L’avocat de Matus, John Uustal, a déclaré à NPR que l’accord entre les trois parties pour ne pas contester les enchères n’était « parfait pour personne, mais il n’y a pas de solution parfaite ». Il s’attend à ce que la décision finale sur la propriété prenne beaucoup de temps et soit éventuellement décidée par un jury.