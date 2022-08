Les enceintes JBL Go 3 et Clip 4 obtiennent des versions «Eco»

Le son et la durabilité sont le nom du jeu, avec un accent sur ce dernier pour les nouveaux Go 3 Eco et Clip 4 Eco de JBL.

Ces nouvelles versions écologiques des haut-parleurs Bluetooth populaires de la société, une tendance croissante dans les produits technologiques, arrivent avec des références écologiques impressionnantes grâce au plastique à 90 % PCR (recyclé après consommation) utilisé pour la construction du châssis principal.

C’est beaucoup plus que le minimum de 31 % utilisé dans l’Ultimate Ears Wonderboom 3 récemment annoncé, qui a subi une refonte similaire axée sur l’environnement. Comme ce haut-parleur, JBL dit que les Ultimate Ears utilisent du tissu 100 % recyclé pour la grille du haut-parleur.

De plus, l’entreprise affirme que les haut-parleurs utilisent son emballage le plus durable à ce jour, grâce à un emballage écologique à base de papier certifié FSC et imprimé avec de l’encre de soja.

“La nouvelle conception innovante et respectueuse de l’environnement réduit considérablement la quantité de plastique vierge utilisé, ce qui réduit non seulement les déchets plastiques, mais également l’empreinte carbone globale du produit”, a déclaré JBL.

JBL

Si vous ne savez pas quelle enceinte choisir, elles sont toutes deux dotées d’une étanchéité JBL Pro Sound, Bluetooth 5.1, USB-C et IP67. Cependant, le Clip 4 dure deux fois plus longtemps avec 10 heures d’autonomie.

Bien sûr, l’appareil est un peu plus grand mais a également l’avantage du clip de style mousqueton, ce qui signifie que vous pouvez l’attacher à toutes sortes de choses ou d’endroits. Le Go 3 Eco est extrêmement compact et dispose d’une sangle de transport.

Malheureusement, il y a un peu d’attente pour mettre la main sur ces haut-parleurs car les Go 3 Eco et Clip 4 Eco arrivent tous les deux en décembre 2022. Lorsqu’ils seront mis en vente, vous pourrez choisir entre les coloris Forest Green, Ocean Blue et Cloud White. .

Le Go 3 Eco coûte 34,99 £ et le Clip 4 Eco coûte 49,99 £. Jetez un œil à notre tableau des meilleurs haut-parleurs Bluetooth bon marché pour voir ce qu’il y a d’autre.

Parallèlement aux mises à jour, JBL a lancé quelques nouvelles barres de son pour le salon et une paire d’écouteurs haut de gamme, y compris les écouteurs sans fil Oddball Tour Pro 2, qui disposent d’un écran tactile sur le boîtier de charge pour un accès rapide aux commandes clés.

Harman-Kardon

Harman, la société mère de JBL, a également annoncé le haut-parleur le plus écologique de la marque Harman Kardon.

L’Onyx Studio 8 est fabriqué à partir de plastique recyclé et comporte du fil de polyester recyclé pour la grille en tissu tissé. L’emballage répond également aux mêmes normes que les enceintes JBL ci-dessus.

Un ” haut-parleur Bluetooth haut de gamme “, l’Onyx Studio 8 offre le son d’un woofer de 120 mm et de deux tweeters de 20 mm. Le haut-parleur peut durer jusqu’à huit heures et, comme le Sonos Move, peut recalibrer automatiquement le son lorsque vous le déplacez d’une pièce à l’autre pour obtenir le meilleur son.

Harman Kardon indique que l’Onyx Studio 8 sera disponible à partir de fin octobre 2022 pour 249£en trois couleurs : noir, champagne et bleu foncé.