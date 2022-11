Les emprunts publics atteignent 13,5 milliards de livres sterling alors que les programmes de soutien aux factures énergétiques commencent

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les emprunts publics ont atteint 13,5 milliards de livres sterling en octobre, car ils ont comptabilisé les premiers coûts des programmes de soutien énergétique pour les ménages et les entreprises.

L’Office des statistiques nationales (ONS) a déclaré que le chiffre était supérieur de 4,4 milliards de livres sterling à celui du même mois de l’année dernière et qu’il s’agissait du quatrième chiffre le plus élevé jamais enregistré pour octobre.

Le chiffre d’octobre était néanmoins inférieur aux attentes des économistes, un consensus d’experts prédisant un emprunt de 21 milliards de livres sterling pour le mois.

Les dépenses totales du secteur public ont atteint 91,2 milliards de livres sterling en octobre, après que les dépenses du gouvernement central ont augmenté de 6,5 milliards de livres sterling pour atteindre 76,8 milliards de livres sterling pour le mois.

L’ONS a estimé que cela comprenait environ 3 milliards de livres sterling sur le coût des programmes de soutien à l’énergie, dont 1,9 milliard de livres sterling pour les 400 livres sterling de remise sur l’énergie domestique.

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré : « Il est juste que le gouvernement ait augmenté ses emprunts pour soutenir des millions d’entreprises et de familles tout au long de la pandémie et des répliques de l’invasion illégale de l’Ukraine par Poutine.





Il n’y a pas de chemin facile pour équilibrer les livres de la nation Jérémy Hunt

« Mais pour lutter contre l’inflation et assurer la stabilité économique nécessaire à la croissance à long terme, il est vital de remettre les finances publiques sur une trajectoire plus soutenable.

“Il n’y a pas de voie facile pour équilibrer les comptes de la nation, mais nous avons pris les décisions nécessaires pour réduire la dette tout en prenant activement des mesures pour protéger les emplois, les services publics et les plus vulnérables.”

Pendant ce temps, les recettes du secteur public – l’argent gagné du secteur public, en grande partie grâce aux impôts – étaient de 77,6 milliards de livres sterling pour le mois.

Les nouvelles données arrivent quelques jours après que l’Office for Budget Responsibility (OBR) a déclaré que les emprunts du gouvernement pour l’année devraient être plus élevés que prévu initialement en mars.

Les estimations de l’OBR jeudi ont également indiqué que des taux d’intérêt plus élevés signifient que le coût du service de la dette publique doublera pour atteindre plus de 120 millions de livres sterling l’année prochaine et rendra les finances publiques “plus vulnérables aux chocs futurs”.