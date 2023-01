Les emprunts du gouvernement britannique à un niveau record en décembre en raison du soutien à l’énergie et des intérêts sur la dette – Business Live

Introduction : Les emprunts du gouvernement britannique à un niveau record en décembre en raison du soutien à l’énergie et des intérêts sur la dette

Dans l’ensemble, les chiffres des finances publiques pires que prévu d’aujourd’hui ne feront qu’enhardir la chancelière dans le budget du 15 March pour garder la mainmise sur les finances publiques et signifier qu’il attendra plus près des prochaines élections législatives, peut-être en 2024, avant d’annoncer d’importantes baisses d’impôts.

Certes, après neuf mois de l’exercice 2022/23, les emprunts cumulés sont toujours inférieurs de 2,7 milliards de livres sterling aux prévisions de novembre de l’OBR (notez que les chiffres des emprunts des mois précédents ont été révisés à la baisse de 4,6 milliards de livres sterling cumulés). Même ainsi, cela laisse le déficit budgétaire sur une trajectoire de détérioration. Et c’est avant de prendre en compte le soutien des prix de l’énergie par le gouvernement au cours des trois mois restants de l’exercice 2022/23.

Les recettes fiscales totales en décembre, à 74,6 milliards de livres sterling, étaient supérieures aux 70,6 milliards de livres sterling de décembre dernier. Mais les récentes hausses de l’inflation RPI (à laquelle les gilts indexés sont indexés) ont entraîné des paiements d’intérêts sur la dette élevés de 17,3 milliards de livres sterling (prévisions OBR: 17,1 milliards de livres sterling), le chiffre le plus élevé de décembre depuis le début des enregistrements. Pendant ce temps, le soutien énergétique du chancelier a ajouté 9,1 milliards de livres sterling. En conséquence, les dépenses publiques totales se sont élevées à 91,2 milliards de livres sterling, soit 16,4 milliards de livres de plus qu’en décembre dernier, même si cela reste un peu inférieur aux 91,6 milliards de livres que l’OBR avait prévu.

Les chiffres des finances publiques de décembre ont fourni davantage de preuves que la position budgétaire du gouvernement se détériore rapidement. Et les dépenses publiques élevées au cours des premiers mois de 2022/23 et les pressions de l’affaiblissement de l’économie impliquent que les emprunts atteindront environ 175 milliards de livres sterling, ce qui correspond globalement aux prévisions de l’OBR de 177 milliards de livres sterling, mais un énorme 52 milliards de livres sterling au-dessus de 2021/22. le total.

Pour les aider à faire face à la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement accorde aux ménages 400 £ pour couvrir le coût de leurs factures d’énergie, payées en six tranches uniformément réparties entre octobre et mars. Les entreprises ont également reçu un soutien pour leurs factures d’énergie, mais cela sera considérablement réduit à partir d’avril.

En outre, le programme de soutien aux factures énergétiques et la garantie des prix de l’énergie ont entraîné collectivement une augmentation des subventions de 4,8 milliards de livres sterling d’une année sur l’autre.

En ce qui concerne les détails des données de décembre, les paiements d’intérêts ont bondi à 17,3 milliards de livres sterling, contre 8,7 milliards de livres sterling il y a un an, en raison de la forte augmentation d’un mois à l’autre du RPI. [retail prices index] deux mois plus tôt, ce qui reflétait principalement la hausse des prix de l’énergie à la consommation en octobre. Notez que les variations du RPI déterminent le niveau cumulé des paiements sur les gilts indexés.

Bonjour et bienvenue dans notre couverture continue des affaires, des marchés financiers et de l’économie mondiale.

Les finances publiques du Royaume-Uni se sont considérablement détériorées. Le gouvernement a emprunté 27,4 milliards de livres sterling en décembre, le chiffre le plus élevé jamais enregistré en décembre, principalement en raison des dépenses consacrées aux programmes de soutien à l’énergie et de la hausse des intérêts de la dette.

Les emprunts de décembre étaient supérieurs de 16,7 milliards de livres sterling à ceux de décembre 2021, et les plus élevés depuis le début des records mensuels en janvier 1993. Les économistes avaient prévu 17,75 milliards de livres sterling.

Le chiffre était également de 9,8 milliards de livres sterling de plus que les 17,6 milliards de livres sterling prévus par l’Office for Budget Responsibility (OBR). Cela signifie que la chancelière pourrait avoir peu de marge de manœuvre pour des réductions d’impôts dans le budget du printemps.

Les intérêts sur la dette payables par le gouvernement central se sont élevés à 17,3 milliards de livres sterling, également le chiffre le plus élevé jamais enregistré en décembre. Cela s’explique en grande partie par l’impact de la hausse de l’inflation, telle que mesurée par l’indice des prix de détail, sur les obligations d’État britanniques indexées, appelées gilts.

Les emprunts nets du secteur public hors banques du secteur public étaient de 27,4 milliards de livres sterling en décembre 2022. Il s’agit de l’emprunt le plus élevé jamais enregistré en décembre, principalement en raison des dépenses consacrées aux programmes de soutien à l’énergie et de l’augmentation des intérêts sur la dette. ➡️ https://t.co/wFBmlu7vSV pic.twitter.com/uGnySTO3DF — Office des statistiques nationales (ONS) (@ONS) 24 janvier 2023

Le chancelier de l’échiquier, Jérémy Huntdit:

En ce moment, nous aidons des millions de familles à payer le coût de la vie, mais nous devons également nous assurer que notre niveau d’endettement est équitable pour les générations futures. Nous avons déjà pris des décisions difficiles pour réduire la dette, et il est essentiel que nous nous en tenions à ce plan afin de pouvoir réduire de moitié l’inflation cette année et relancer la croissance – en créant des emplois mieux rémunérés dans tout le pays.

Ailleurs, le constructeur américain Gué a annoncé 3 200 suppressions d’emplois en Europe, l’Allemagne étant durement touchée. La nouvelle a fait grimper le cours de son action de 3,2 %.

Les marchés américains ont connu un bon début de semaine, le S&P 500 clôturant au-dessus du niveau de 4 000, en hausse de 1,2 %, et le Nasdaq 100 en tête avec son deuxième gain quotidien de plus de 2 %. Il y a également eu plus de suppressions d’emplois dans le secteur de la technologie, car le service de streaming musical Spotify a déclaré qu’il supprimait environ 600 emplois – la dernière grande entreprise de technologie à admettre qu’elle s’est développée trop rapidement pendant la pandémie de coronavirus.

Michel Hewsonanalyste de marché en chef chez CMC Markets UK, déclare :

La surperformance de la technologie semble indiquer une conviction croissante de la part des investisseurs que la Fed devra bientôt envisager de réduire les taux avant la fin de l’année, bien que pour regarder les marchés obligataires hier, les rendements ont également augmenté, à mesure que l’argent coulait hors des marchés du Trésor. Alors que de nombreuses entreprises technologiques commencent à annoncer des suppressions d’emplois, ainsi que d’autres mesures visant à maîtriser les coûts, et que les pressions inflationnistes montrent de nouveaux signes d’apaisement, il semblerait que les investisseurs américains commencent à penser à la prochaine hausse, malgré inquiétudes sur la baisse des bénéfices. Compte tenu du contexte économique incertain, cela apparaît comme un acte de foi, et il convient également de noter que si les marchés américains ont commencé à prendre de l’élan ces derniers jours, les marchés européens ont commencé à perdre une partie de leur élan de début d’année. Alors que les marchés américains ont bondi hier, il est à noter que l’ouverture du marché européen d’aujourd’hui sera probablement une affaire beaucoup plus tiède, suggérant peut-être que les investisseurs en Europe ne partagent pas le même enthousiasme quant aux perspectives économiques, malgré la réouverture de l’économie chinoise, ce qui peut contribuer à stimuler la demande.

Les enquêtes PMI flash d’aujourd’hui pour janvier devraient montrer une nouvelle amélioration de l’activité économique en raison de la forte baisse des prix de gros de l’énergie par rapport aux pics d’août et de septembre.

L’agenda

8h15 GMT: les enquêtes S&P Global PMI France clignotent pour janvier

8h30 GMT: Allemagne S&P Global PMI

9h GMT: PMI mondiaux S&P de la zone euro

9h30 GMT: les PMI S&P Global / CIPS du Royaume-Uni clignotent pour janvier

9h45 GMT : la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s’exprime

11h GMT: Enquête sur les tendances industrielles CBI au Royaume-Uni pour janvier

14h45 GMT: les PMI mondiaux S&P américains clignotent pour janvier