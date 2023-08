Les emprunteurs étudiants ont ajouté une dette de carte de crédit pendant la pause de paiement

Plus de 50 % des emprunteurs ont ajouté des dettes sur leurs cartes de crédit ordinaires pendant la pause de paiement du prêt étudiant et 31 % ont accumulé des soldes sur des cartes de détail, un une analyse récente de TransUnion a révélé .

« Au cours des trois dernières années, [student loan borrowers] ont ouvert des cartes de crédit, ils ont ouvert des prêts automobiles et des hypothèques, ils ont contracté des dettes supplémentaires », a déclaré Liz Pagel, vice-présidente principale et responsable des prêts à la consommation chez TransUnion, à CNBC Make It.

Et plus d’allégement des prêts étudiants ne résout pas le problème des autres dettes que les emprunteurs ont ajoutées.

Pagel et d’autres experts prévoient que de nombreux emprunteurs étudiants ont du mal à effectuer leurs paiements, en particulier lorsqu’ils équilibrent d’autres obligations, telles que les paiements de voiture et les soldes de cartes de crédit.

L’un des principaux avantages des prêts étudiants fédéraux est d’avoir un peu plus de flexibilité que les prêts privés si vous ne pouvez pas payer votre paiement mensuel. Explorez ces options avant la reprise des paiements en octobre.

Il existe quatre plans de remboursement axés sur le revenu destinés à rendre le paiement mensuel de votre prêt étudiant aussi abordable que possible. Chaque IDR fixe votre paiement, qui peut être aussi bas que 0 $, à un pourcentage de votre revenu discrétionnaire. Tout solde restant est annulé après la durée du prêt, généralement de 20 ou 25 ans.

Voici les options disponibles :

Économiser sur une éducation précieuse . Dans le cadre du dernier IDR, qui remplace le plan Revised Pay As You Earn, les emprunteurs peuvent demander le plan SAVE IDR. Il pourrait vous faire économiser au moins 1 000 $ par an par rapport aux autres plans IDR, selon le ministère de l’Éducation. Votre paiement mensuel est de 10% de votre revenu discrétionnaire. Dans le cadre du plan SAVE, votre revenu discrétionnaire est défini comme tout revenu supérieur à 225 % du seuil de pauvreté fédéral.

. Dans le cadre du dernier IDR, qui remplace le plan Revised Pay As You Earn, les emprunteurs peuvent demander le plan SAVE IDR. Il pourrait vous faire économiser au moins 1 000 $ par an par rapport aux autres plans IDR, selon le ministère de l’Éducation. Payez au fur et à mesure que vous gagnez. Pour les emprunteurs dont les prêts ont été déboursés le 1er octobre 2011 ou après, le plan PAYE fixe votre paiement mensuel à 10 % de votre revenu discrétionnaire. Mais sur PAYE, votre revenu discrétionnaire est défini comme tout revenu supérieur à 150 % du seuil de pauvreté fédéral. Vous ne pouvez être admissible à ce plan que si ce montant est inférieur à ce que vous paieriez sur le plan de remboursement standard. Le plan PAYE est généralement le meilleur pour les emprunteurs dont le montant de la dette est supérieur à leur revenu annuel discrétionnaire.

Pour les emprunteurs dont les prêts ont été déboursés le 1er octobre 2011 ou après, le plan PAYE fixe votre paiement mensuel à 10 % de votre revenu discrétionnaire. Mais sur PAYE, votre revenu discrétionnaire est défini comme tout revenu supérieur à 150 % du seuil de pauvreté fédéral. Vous ne pouvez être admissible à ce plan que si ce montant est inférieur à ce que vous paieriez sur le plan de remboursement standard. Remboursement basé sur le revenu. Comme pour PAYE, le paiement mensuel des emprunteurs sur IBR doit être inférieur à ce qu’ils paieraient sur le plan de remboursement standard. Les paiements sur IBR sont de 10% ou 15% de votre revenu discrétionnaire, selon le moment où vous avez contracté vos prêts.

Comme pour PAYE, le paiement mensuel des emprunteurs sur IBR doit être inférieur à ce qu’ils paieraient sur le plan de remboursement standard. Les paiements sur IBR sont de 10% ou 15% de votre revenu discrétionnaire, selon le moment où vous avez contracté vos prêts. Remboursement en fonction du revenu. Votre paiement mensuel sur un plan ICR serait le moindre de 20% de votre revenu discrétionnaire, ou « le montant que vous paieriez sur un plan de remboursement avec un paiement fixe sur 12 ans, ajusté en fonction de votre revenu », selon Federal Student Aid . Il s’agit de la seule option IDR pour les emprunteurs avec des prêts parent PLUS, bien qu’ils doivent d’abord se consolider en un prêt de consolidation direct.

Vous pouvez voir quel plan vous offrira le paiement mensuel le plus bas en saisissant vos informations dans le Outil de simulation de prêt FSA.

