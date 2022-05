Les emprunteurs étudiants ne méritent pas le « pardon ». Ils méritent des excuses.

Vous n’êtes toujours pas convaincu que la nation doit demander l’absolution aux débiteurs, et non l’inverse ? Considérez les faits.

Tout d’abord, il y a l’application gratuite d’aide fédérale aux étudiants, ou FAFSA, qui pendant des décennies a attelé des millions d’étudiants et de familles chaque année à sa forme encombrante, embrouillant les questions et confondant – et exaspérant – la “contribution familiale attendue”. La nouvelle législation ramène le nombre de questions à un maximum de 36 contre 108, mais elle aussi est si complexe qu’il faut des années pour mener à bien les changements. Et cela ne fait rien pour combler le gouffre qui existe entre ce que le système fédéral (et un second, le profil CSS, que de nombreux collèges privés utilisent) “attend” et ce qui semble réaliste pour de nombreuses familles.

Et les subventions Pell ?

Ils ont été nommés en l’honneur du sénateur Claiborne Pell en 1980, bien que des versions antérieures aient existé pendant des années car il était clair depuis longtemps que les adolescents aux revenus les plus faibles ne pouvaient pas se permettre de nombreux collèges. Mais l’aide offerte par ces bourses a diminué parce que les législateurs n’ont pas fixé le montant annuel par personne pour suivre tout indice des coûts des collèges.

Phillip Levine, professeur d’économie au Wellesley College et auteur d’un nouveau livre intitulé “A Problem of Fit: How the Complexity of Pricing Hurts Students — and Universities”, a calculé à quel point cela peut laisser court aux étudiants à faible revenu.

Prenez des adolescents issus de ménages ayant un revenu d’environ 37 000 $, soit environ le 25e centile du revenu et des actifs. Selon ses calculs, les écoles publiques qu’il a examinées demanderont aux étudiants qui vivent sur le campus de payer environ 14 000 $ chaque année, après avoir tenu compte des subventions Pell et d’autres bourses. Même si ces étudiants maximisent leurs prêts fédéraux – 5 500 $ pour la plupart de ces étudiants de première année – et prennent un emploi via le programme fédéral travail-études, il restera encore des milliers de dollars chaque année à couvrir. Personne ne se soucie de cet écart.

Alors que nous demandons à ces adolescents d’emprunter des dizaines de milliers de dollars que nous ne leur prêterions jamais pour autre chose, le gouvernement propose un menu d’options de prêt. Avec une partie de cette dette, les intérêts commencent à courir tout de suite, des années avant même que vous puissiez boire une bière légale.

Il n’y aurait pas autant de problème d’endettement si, en tant que nation, nous faisions une priorité de subventionner l’enseignement supérieur public. Mais nous ne le faisons pas. Parmi les 26 pays étudiés par l’Organisation de coopération et de développement économiques, seule la Grande-Bretagne a des frais de scolarité moyens plus élevés pour les universités publiques que les États-Unis.