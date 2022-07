Les emprunteurs demandent une remise de prêt de service public pour obtenir un nouveau réparateur

La plupart des emprunteurs de prêts étudiants fédéraux qui ont demandé l’annulation des prêts de la fonction publique ont été confrontés à une certaine confusion et frustration en cours de route.

Le programme, qui permet à ceux qui travaillent pour le gouvernement ou des organisations à but non lucratif spécifiques d’obtenir l’annulation de leur dette après 10 ans, a été en proie à des problèmes. Les emprunteurs se sont plaints de délais bâclés, de désinformation et d’exigences bancales dont ils n’étaient pas pleinement conscients.

En conséquence, ils peuvent maintenant être un peu inquiets à l’idée que le gouvernement les mettra bientôt en contact avec un autre agent de prêt.

Voici ce que vous devez savoir sur le changement à venir et ce que les experts disent que vous pouvez faire pour le rendre aussi fluide que possible.