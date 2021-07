Les emprunteurs de prêts étudiants peuvent disposer de plus de temps avant la reprise des paiements

Plus de Personal Finance : Considérez ces mesures fiscales avant de payer pour l’université Comment identifier et contrôler un problème de dépenses Les prochaines grandes étapes à franchir après avoir quitté votre emploi

« Il y a beaucoup de discussions sur ce qu’il faut faire ici », a déclaré Scott Buchanan , directeur exécutif de la Student Loan Servicing Alliance, un groupe commercial pour les sociétés de gestion de prêts et leurs sociétés affiliées.

Depuis plus de 16 mois maintenant, la plupart des factures des emprunteurs sont en pause, grâce à une pause offerte par le ministère américain de l’Éducation en raison des difficultés financières engendrées par la pandémie de Covid-19. Actuellement, ces paiements devraient recommencer en octobre.

Les signes se multiplient que les emprunteurs de prêts étudiants pourraient obtenir plus de temps avant de devoir reprendre leurs paiements.

Dans une interview avec l’Association des écrivains de l’éducation en mai, le secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona mentionné le gouvernement décidait s’il devait accorder plus de temps aux emprunteurs au-delà de septembre.

Pendant ce temps, les démocrates et les défenseurs font pression pour une prolongation.

La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., envoyé une lettre en juin au président Joe Biden, l’exhortant à maintenir la pause de paiement en vigueur jusqu’en mars 2022. Cela signifierait que la plupart des emprunteurs n’auraient pas effectué de paiement sur leurs prêts étudiants en deux ans.

Plus de 120 organisations, y compris l’American Civil Liberties Union, le National Consumer Law Center et la Consumer Federation of America, ont également récemment écrit au président, lui demandant de prolonger la pause de paiement jusqu’à ce que la dette étudiante soit annulée.

Le maintien de la pause jusqu’à ce qu’une décision sur la remise soit prise réduirait la confusion pour les emprunteurs et les agents, selon les experts.