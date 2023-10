Les empreintes humaines les plus anciennes en Amérique du Nord sont vraiment aussi anciennes, une nouvelle datation le confirme

Les empreintes humaines fossilisées du parc national de White Sands au Nouveau-Mexique sont tout aussi vieilles que les 23 000 ans et le changement auxquels elles étaient datées en 2021, selon une nouvelle analyse publié Dans la science.

En 2021, les chercheurs publié travail dans lequel ils ont utilisé la datation au radiocarbone de graines broyées de Ruppie cirrhosa, une herbe aquatique, pour dater les empreintes préservées entre 23 000 et 21 000 ans, ce qui les rendrait des milliers d’années plus anciennes que la prochaine preuve la plus récente de la présence humaine en Amérique du Nord. Cette découverte était passionnante, mais les scientifiques cherchaient un moyen d’être plus sûrs de l’âge des empreintes. Maintenant, ils ont fait il: un groupe, y compris les membres de la collaboration précédente, a daté le pollen et les sédiments du site à la même période que les graminées anciennes.

Les empreintes de pas sont un signe révélateur de la présence d’hominidés, sinon Homo sapiens. En 2020, une équipe a trouvé empreintes fossilisées en Arabie Saoudite qui, selon eux, pourraient appartenir à notre espèce et qui datent d’il y a environ 120 000 ans. S’ils avaient été fabriqués par Homo sapiens, les pistes pourraient révéler une route hors d’Afrique pour nos ancêtres. Mais les empreintes pourraient aussi avoir appartenu à des Néandertaliens, dont date des empreintes confirmées les plus anciennes il y a un peu plus de 100 000 ans et ont été repérés sur une plage espagnole en 2020.

Mais les empreintes de White Sands sont sans doute plus controversées que les empreintes de le Milieu El’astre et l’Europe. Ces appartenait à un groupe d’humains qui comprenait probablement des adolescents et des enfants, en fonction de leur taille, qui étaient se déplaçant probablement à travers le pays à un rythme de marche typique rythme. Des empreintes de proboscidiens (mammouth ou mastodonte) et de loups terribles sont également présentes sur le site. Comme JEanne Timmons a rapporté pour Gizmodo en 2021, lorsque les tirages ont été datés pour la première fois :

C’est une révélation stupéfiante qui indique que les humains vivaient dans des zones situées sous les calottes glaciaires couvrant une grande partie de l’Amérique du Nord et du monde à cette époque, une preuve qui pourrait changer notre compréhension du moment où les gens sont arrivés sur ce continent, où ils ont migré, comment ils ont impacté l’écosystème, et comment ils ont réagi au changement climatique.

« Nous avons toujours su que nous devions évaluer de manière indépendante l’exactitude de nos âges pour convaincre la communauté archéologique que le peuplement des Amériques s’est produit bien plus tôt qu’on ne le pensait traditionnellement », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Jeffrey Pigati, géologue à l’US Geological Survey. dans une association américaine pour l’avancement de la science libérer.

Il existe plusieurs hypothèses quant à la date d’apparition de l’humanité en Amérique du Nord. Certains pensent que notre espèce n’est arrivée qu’après la Dernier maximum glaciaire (LGM), il y a entre 16 000 et 14 000 ans, lorsque la glaciale du Pléistocène a finalement commencé à fondre, laissant place à l’époque de l’Holocène. L’idée est que les glaciers auraient entravé l’expansion humaine à travers le continent : au cours du LGM, environ 25 % des terres émergées de la Terre étaient couvertes de glace. Mais les empreintes de White Sands, si elles sont correctement datées, indiquent clairement que Homo sapiens se trouvaient dans le sud-ouest américain avant que les calottes glaciaires ne commencent à reculer.

« Même si nous avions confiance dans l’âge initial des semences, nous voulions également développer la confiance de la communauté à leur égard », a déclaré Kathleen Springer, également géologue à l’USGS, dans le même communiqué. « Nos nouvelles époques, combinées à de solides preuves géologiques, hydrologiques et stratigraphiques, soutiennent sans équivoque la conclusion selon laquelle les humains étaient présents en Amérique du Nord lors du dernier maximum glaciaire. »

La datation au radiocarbone est un moyen fiable de dater des matières organiques anciennes, mais elle présente des inconvénients. Les plantes aquatiques peuvent photosynthétiser le carbone atmosphérique qui a pénétré dans l’eau, mais elles peuvent également absorber du carbone plus ancien provenant des eaux souterraines, ce qui signifie que l’analyse des restes de plantes avec la datation au radiocarbone peut donner un âge plus avancé que ce que sont réellement les plantes. C’est ce qu’on appelle l’effet réservoir d’eau douce. De plus, les plantes elles-mêmes pourraient être plus anciennes que les sédiments dans lesquels elles se trouvent, si elles ont été redéposées dans des couches géologiques plus jeunes.

Dans la nouvelle recherche, l’équipe a daté le pollen au radiocarbone des mêmes couches que le Ruppia graines. Le pollen n’est pas affecté par l’effet réservoir d’eau douce. L’équipe a également procédé à une datation des sédiments par luminescence optiquement stimulée, qui date les couches du sol en déterminant quand certains minéraux du sol ont été exposés pour la dernière fois à la lumière (c’est-à-dire quand ils étaient à la surface pour la dernière fois).

« L’interprétation des résultats semble solide », a déclaré Rainer Grun, géochronologue et ancien directeur du Centre australien de recherche sur l’évolution humaine, dans un e-mail adressé à Gizmodo. « Le bon accord entre les résultats graines et pollens réfutent l’argument d’un remaniement des graines. »

Les dates polliniques variaient entre 23 400 ans ± 2 500 ans et 22 600 ans ± 2 300 ans ; la datation des sédiments a donné un âge minimum de 21 500 ans ± 1 900 ans. En d’autres termes, deux éléments de preuve supplémentaires à la datation au radiocarbone du Ruppia le matériel végétal corrobore les premières découvertes de l’équipe il y a deux ans.

«Même en tenant compte d’erreurs substantielles dans la datation au radiocarbone et l’OSL, les données globales de Pigati et al. « L’étude indique fortement la présence humaine dans les Amériques autour du LGM », a écrit Bente Philippsen, archéologue au Laboratoire national pour la détermination de l’âge de l’Université norvégienne des sciences et technologies, dans un article intitulé Perspectives. article.

Des dates plus anciennes ont été avancées pour une présence humaine en Amérique du Nord. En 2017, une équipe de chercheurs a suggéré qu’il y avait des preuves de l’activité humaine sur le continent il y a 130 000 ans, une affirmation qui a été largement rejetée. En 2020, deux études dans Nature a décrit des outils et des éclats de pierre dans une grotte mexicaine datant d’environ 31 000 ans, et l’année dernière, un site apparent de boucherie de mammouths au Nouveau-Mexique était daté d’environ 37 000 ans, soit 15 000 ans de plus que les empreintes de White Sands.

Les traces de fossiles fournissent une vision différenteUne fenêtre intime sur le passé que les os ou les dents. Une collection d’empreintes de pas ne montre pas seulement cela les gens étaient présents, mais combien y en avait-ilqu’ils soient enfants ou adultes, et où ils allaient. Âge superlatif mis à part, la PentecôteLes empreintes de pas des Sands sont un merveilleux écho de certains des premiers Américains. Au moins, certains des premiers que nous connaissons pour l’instant.

