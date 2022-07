Les empreintes digitales du changement climatique sur des vagues de chaleur toujours plus chaudes

Des femmes tenant un parapluie pour se protéger du soleil, attendez à l’arrêt de bus alors que la canicule frappe Londres, Royaume-Uni, le 18 juillet 2022. Le Service météorologique britannique (Met Office) a émis un avertissement de température extrême indiquant que les températures pourraient atteindre 40 degrés Celsius, posant un risque grave pour la santé. L’alerte “rouge” aux températures extrêmes qui affectent négativement les voyages, les services de santé et l’éducation durera jusqu’au 19 juillet. (Photo de Rasid Necati Aslim/Agence Anadolu via Getty Images)

Les climatologues affirment que les vagues de chaleur seront plus fréquentes et plus intenses.

Les températures atteintes ont atteint un étouffant 45,7 ° C en Espagne ces derniers jours

Un climatologue à Météo-France, a déclaré que le changement climatique influençait déjà la fréquence et la gravité des vagues de chaleur.

Plus chaud, plus long, plus fréquent. Des vagues de chaleur telles que celle qui ravage actuellement une grande partie de l’Europe, ou la vague de chaleur record subie par l’Inde et le Pakistan en mars, sont un signe indéniable du changement climatique, ont déclaré des experts lundi.

– Les humains à blâmer –

“Chaque vague de chaleur que nous connaissons aujourd’hui a été rendue plus chaude et plus fréquente en raison du changement climatique induit par l’homme”, a déclaré Friederike Otto, maître de conférences à l’Institut Grantham pour le changement climatique de l’Imperial College de Londres.

“C’est de la physique pure, nous savons comment se comportent les molécules de gaz à effet de serre, nous savons qu’il y en a plus dans l’atmosphère, l’atmosphère se réchauffe et cela signifie que nous nous attendons à voir des vagues de chaleur plus fréquentes et des vagues de chaleur plus chaudes.”

Ces dernières années, les progrès de la discipline connue sous le nom de science de l’attribution ont permis aux climatologues de calculer dans quelle mesure le réchauffement climatique contribue aux événements météorologiques extrêmes individuels.

La vague de chaleur indo-pakistanaise, par exemple, aurait été 30 fois plus probable avec le réchauffement de plus de 1,1 degré Celsius que l’activité humaine a provoqué depuis le milieu du XIXe siècle.

La vague de chaleur qui a battu des records en Amérique du Nord en juin 2021, faisant des centaines de morts alors que les températures montaient à 50 ° C par endroits, aurait été pratiquement impossible sans le réchauffement climatique.

Et la dernière grande vague de chaleur européenne, en 2019, a été rendue 3C plus chaude par le changement climatique.

“L’augmentation de la fréquence, de la durée et de l’intensité de ces événements au cours des dernières décennies est clairement liée au réchauffement observé de la planète et peut être attribuée à l’activité humaine”, a déclaré lundi l’Organisation météorologique mondiale dans un communiqué.

– Le pire à venir –

Malgré les températures insoutenables cette semaine, les scientifiques sont unanimes : le pire est à venir.

À 1,5 °C de réchauffement – l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris sur le climat – les climatologues de l’ONU calculent que les vagues de chaleur seront plus de quatre fois plus probables que la référence préindustrielle.

À 2 ° C ou au réchauffement, ce chiffre atteint 5,6 fois plus de chances, et à 4 ° C, les vagues de chaleur seront près de 10 fois plus susceptibles de se produire.

Malgré trois décennies de négociations menées par l’ONU, les plans climatiques des pays mettent actuellement la Terre sur la bonne voie pour se réchauffer à une température “catastrophique” de 2,7°C, selon l’ONU.

Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, a déclaré que le changement climatique influençait déjà la fréquence et la gravité des vagues de chaleur.

“Nous sommes sur la voie d’étés de plus en plus chauds, où 35C devient la norme et 40C seront atteints régulièrement”, a-t-il déclaré.

– Danger de mort –

Les vagues de chaleur du futur dépendent en grande partie de la rapidité avec laquelle l’économie mondiale peut se décarboner.

Le panel scientifique de l’ONU sur le climat a calculé que 14 % de l’humanité sera frappée par une chaleur dangereuse tous les cinq ans en moyenne avec un réchauffement de 1,5 °C, contre 37 % à 2 °C.

“Dans tous les endroits du monde où nous disposons de données, il y a une augmentation du risque de mortalité lorsque nous sommes exposés à des températures élevées”, a déclaré Eunice Lo, climatologue à l’Institut Cabot pour l’environnement de l’Université de Bristol.

Ce ne sont pas seulement les personnes les plus vulnérables qui risquent d’avoir des effets sur la santé, ce sont même les personnes en forme et en bonne santé qui seront à risque. »

Il existe un risque réel à l’avenir de températures dites de “bulbe humide” – où la chaleur se combine avec l’humidité pour créer des conditions dans lesquelles le corps humain ne peut pas se refroidir par la transpiration – atteignant des niveaux mortels dans de nombreuses régions du monde.

En plus de la menace imminente pour la santé humaine, les vagues de chaleur aggravent la sécheresse et rendent de plus vastes zones vulnérables aux incendies de forêt, comme ceux qui font actuellement rage dans certaines parties de la France, du Portugal, de l’Espagne, de la Grèce et du Maroc.

Ils menacent également l’approvisionnement alimentaire.

L’Inde, deuxième producteur mondial de blé, a choisi d’interdire les exportations de céréales après que la canicule a eu un impact sur les récoltes, aggravant une pénurie dans certains pays provoquée par l’invasion par la Russie de l’Ukraine, un exportateur clé.