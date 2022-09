Dans ce cas, cependant, l’ampleur du rôle joué par le changement climatique n’est pas claire.

Il est relativement simple de mener une étude d’attribution qui évalue l’influence du réchauffement dans les vagues de chaleur, où des températures moyennes plus chaudes font monter la ligne de base à partir de laquelle de tels événements étouffants décollent. Le groupe a calculé avec précision à quel point le changement climatique a modifié les chances de formation de cloques Vague de chaleur du nord-ouest du Pacifique l’année dernière (de telles conditions seraient “au moins 150 fois plus rares sans le changement climatique induit par l’homme”), la récente Vague de chaleur au Royaume-Uni (le changement climatique l’a rendu “au moins 10 fois plus probable”), et celui de Pakistan et Inde plus tôt cette année (“30 fois plus probable”).

Mais l’utilisation de modèles climatiques pour identifier le rôle du réchauffement climatique dans l’amplification de la pleine saison de la mousson s’est avérée plus délicate, ont noté les chercheurs dans un communiqué de presse. L’attribution météorologique mondiale a attribué l’incertitude à une combinaison de la grande variabilité des régimes de fortes pluies sur de longues périodes, des processus naturels à l’œuvre que les modèles peuvent ne pas saisir entièrement et des caprices météorologiques du territoire. Le bassin de l’Indus est situé à l’extrémité ouest de la zone de mousson de la région, où il existe de grandes différences dans les tendances des précipitations entre l’ouest sec et l’est humide.

De fortes pluies de mousson ont également causé d’importantes inondations à travers le Pakistan au cours de l’été 2010. PAULA BRONSTEIN/ GETTY IMAGES

D’autre part, les relevés météorologiques montrent clairement que les périodes de précipitations les plus abondantes de la région sont devenues plus intenses au cours des dernières décennies, d’environ 75 % dans les deux provinces les plus durement touchées. Certains modèles ont révélé que le changement climatique peut avoir augmenté les précipitations jusqu’à 50 % au cours des cinq jours les plus humides de la saison de la mousson de deux mois dans ces régions.

“Ainsi, bien qu’il soit difficile de chiffrer avec précision la contribution du changement climatique, les empreintes digitales du réchauffement climatique sont évidentes”, a déclaré Friederike Otto, maître de conférences en sciences du climat à l’Imperial College de Londres et l’un des dirigeants de World Weather Attribution. dit dans un communiqué.

Dans un article scientifique publié jeudi, l’équipe de chercheurs a noté qu’une combinaison de forces météorologiques était à l’origine des précipitations extrêmes. Ils comprenaient un événement La Niña, qui refroidit les eaux supérieures de l’océan et entraîne des précipitations plus importantes que d’habitude dans de grandes parties du monde, associées à des températures printanières et estivales inhabituellement chaudes à travers le Pakistan. Ces températures mijotées ont également accéléré la fonte des milliers de glaciers qui alimentent le fleuve Indus, bien que l’on ne sache pas dans quelle mesure cela a contribué aux inondations.

Les climatologues avertissent depuis longtemps que les précipitations mondiales deviendront plus irrégulières à mesure que la planète se réchauffera, ce qui rendra plus fréquentes les périodes très humides et très sèches. Entre autres facteurs, l’air plus chaud retient plus d’humidité, aspire l’eau des sols et des plantes et modifie les systèmes de pression atmosphérique. Le panel climat de l’ONU projets que les moussons d’Asie du Sud deviendront plus variables d’une année à l’autre au cours des prochaines décennies, mais augmenteront globalement en intensité au cours du 21e siècle.

Les jours de pluie les plus abondants au Pakistan deviendront probablement encore plus extrêmes à mesure que les températures augmenteront, selon World Weather Attribution. Cela souligne la nécessité pour le pays de fortifier ses berges, ses maisons et d’autres infrastructures pour protéger les citoyens – et pour les pays riches qui ont produit une part extrêmement disproportionnée de la pollution climatique de faire tout ce qu’ils peuvent pour aider.