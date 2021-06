Les empreintes des derniers dinosaures qui ont marché sur le sol britannique il y a 110 millions d’années ont été retrouvées

Des empreintes d’au moins six espèces différentes de dinosaures, les tout derniers dinosaures à avoir foulé le sol britannique il y a 110 millions d’années, ont été découvertes dans le Kent, selon un nouveau rapport de chercheurs. La découverte d’empreintes de dinosaures par un conservateur du Hastings Museum and Art Gallery et un scientifique de l’Université de Portsmouth est le dernier enregistrement de dinosaures en Grande-Bretagne. Les empreintes de pas ont été découvertes dans les falaises et sur l’estran de Folkestone, Kent, où les conditions orageuses affectent la falaise et les eaux côtières, et révèlent constamment de nouveaux fossiles. C’est la première fois que des empreintes de dinosaures sont découvertes dans des strates connues sous le nom de Formation de Folkestone’ et c’est une découverte assez extraordinaire car ces dinosaures auraient été les derniers à errer dans ce pays avant de disparaître, a déclaré David Martill, professeur de paléobiologie, à l’Université de Portsmouth.

Ils se promenaient près de l’endroit où se trouvent les falaises blanches de Douvres la prochaine fois que vous embarquerez sur un ferry et vous verrez ces magnifiques falaises, imaginez cela, a-t-il déclaré. . Les résultats ont été publiés dans la revue Proceedings of the Geologists’ Association’ cette semaine et certaines des empreintes de pas sont exposées au Folkestone Museum.

Les fossiles d’empreintes formées par les sédiments remplissant l’empreinte laissée lorsqu’un pied de dinosaure s’enfonce dans le sol, ce qui le préserve ensuite. Les empreintes de pas proviennent d’une variété de dinosaures, ce qui montre qu’il y avait une diversité relativement élevée de dinosaures dans le sud de l’Angleterre à la fin du Crétacé inférieur, il y a 110 millions d’années. On pense qu’ils proviennent d’ankylosaures, des dinosaures blindés à l’apparence robuste qui ressemblaient à des réservoirs vivants; des théropodes, des dinosaures carnivores à trois doigts comme le Tyrannosaurus rex ; et les ornithopodes, les dinosaures herbivores à hanches d’oiseaux ainsi appelés en raison de leur structure pelvienne un peu similaire à celle des oiseaux. Philip Hadland, conservateur des collections et de l’engagement, au Hastings Museum and Art Gallery est l’auteur principal de l’article.

En 2011, je suis tombé sur des impressions inhabituelles dans la formation rocheuse de Folkestone. Ils semblaient se répéter et tout ce que je pouvais penser était qu’ils pourraient être des empreintes de pas, a déclaré Hadland. C’était en contradiction avec ce que la plupart des géologues disent à propos des roches ici, mais je suis allé chercher plus d’empreintes de pas et comme les marées se révélaient davantage par l’érosion, j’en ai trouvé encore meilleures. Plus de travail était nécessaire pour convaincre la communauté scientifique de leur validité, j’ai donc fait équipe avec des experts de l’Université de Portsmouth pour vérifier ce que j’avais trouvé, a-t-il déclaré. .

La plupart des découvertes sont des empreintes de pas isolées, mais une découverte comprend six empreintes de pas formant une piste, qui est plus d’une empreinte consécutive du même animal. Cette piste d’empreintes est de taille similaire à une empreinte d’éléphant et a été identifiée comme étant probablement un Ornithopodichnus, dont des empreintes similaires, mais de plus petite taille, ont également été trouvées en Chine à la même période. La plus grande empreinte trouvée mesurant 80 cm de largeur et 65 cm de longueur a été identifiée comme appartenant à un dinosaure de type Iguanodon. Les iguanodons étaient également des herbivores, mesuraient jusqu’à 10 mètres de long et marchaient à deux pattes ou à quatre pattes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici