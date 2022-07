Les empreintes de pas de Neil Armstrong sont toujours visibles sur la surface de la Lune après 53 ans

À l’occasion du 53e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11, la NASA a partagé des images de l’époque où Neil Armstrong a écrit l’histoire en devenant la première personne à marcher sur la lune. Ses empreintes sur la lune sont encore visibles. Outre Neil Armstrong, la mission comprenait également les astronautes Edwin “Buzz” Aldrin et Michael Collins.

Les images montrent que les traces laissées par les astronautes sont toujours présentes sur la surface lunaire même après toutes ces années. Parallèlement aux images, la NASA a écrit : « C’est #InternationalMoonDay ! Aujourd’hui marque l’anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11 – la première fois que des humains ont marché sur la surface d’un autre monde. Cette vidéo du Lunar Reconnaissance Orbiter montre les traces des astronautes, toujours là après tout ce temps.

Sur son compte Instagram officiel, la NASA a partagé trois images de la surface lunaire. Dans la légende, l’agence spatiale a déclaré: “Leur réalisation a été rendue possible par les milliers de personnes qui ont travaillé sans relâche vers un objectif commun, tel que défini par le président John F. Kennedy en 1961, et dont rêvaient les civilisations d’autrefois.”

Après leurs recherches, les astronautes d’Apollo 11 ont également laissé derrière eux une plaque qui disait : « Ici, les hommes de la planète Terre ont posé le pied sur la Lune pour la première fois en juillet 1969 après JC. Nous venons en paix pour toute l’humanité.

L’agence spatiale a également confirmé qu’elle était en train de préparer un retour sur la surface lunaire. Avant un retour humain, des missions comme Artemis I et CAPSTONE serviront d’éclaireurs et d’éléments de test du plan global. “Alors que nous nous rapprochons de notre retour sur la Lune avec @NASAArtemis, nous préparons les nouvelles générations à l’exploration lunaire à long terme en mettant l’accent sur la coopération internationale et le travail d’équipe”, a déclaré la NASA.

Jusqu’à présent, 12 personnes ont marché sur la surface de la Lune et 12 autres ont tourné autour de la Lune.

