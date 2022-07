Les employeurs se tournent vers les vacances à l’échelle de l’entreprise pour favoriser le bien-être des travailleurs

Parfois, les vacances ne sont pas si reposantes – par exemple, lorsque les e-mails et les messages Slack continuent d’arriver et que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder ou de vous sentir obligé de le faire. Désormais, quelques entreprises proposent un nouvel avantage pour lutter contre le burn-out et offrir un vrai répit aux salariés : des congés collectifs où tout le monde est absent en même temps. Priti Joshi a passé la semaine du 4 juillet en pause à l’échelle de l’entreprise, mais elle ne s’est pas complètement déconnectée. Elle essaie de se débrancher en supprimant Slack et les notifications contextuelles par e-mail. Pourtant, comme de nombreux professionnels, elle vérifie de temps en temps pour avoir l’esprit tranquille et s’assurer que tout va bien au travail. “Quand je suis absent, j’ai l’impression que non seulement je … remplis mon verre proverbial, mais je peux en quelque sorte me ressourcer et me sentir prêt”, a déclaré Joshi, vice-président de l’application de rencontres en ligne Bumble. “Cela m’aide aussi à redéfinir les priorités des choses sur lesquelles nous travaillons. En savoir plus sur les finances personnelles :

Temps libre pour se ressourcer

Se sentir revitalisé est ce que de nombreux employés et leurs employeurs veulent tous les deux. À partir de cette année, la société d’expertise comptable et de conseil PwC accorde à ses 60 000 employés américains deux pauses annuelles d’une semaine à l’échelle de l’entreprise – une en juillet et une en décembre – en plus des vacances. Bien qu’il soit difficile de quantifier une augmentation de la productivité, l’entreprise affirme que c’est un succès basé sur les commentaires des employés et des clients. “Il n’y a aucun doute là-dessus, cela fonctionne”, a déclaré l’associé principal de PwC et président américain, Tim Ryan, à propos de la fermeture de l’entreprise et de l’octroi d’une pause aux gens au début du mois.

“L’énergie et l’enthousiasme sont incroyables, et cela se traduit dans mon esprit par une productivité et des clients plus heureux à la fin de la journée”, a-t-il déclaré lors d’une visite dans l’un des bureaux de PwC à Des Moines, Iowa.

Plus d’employés craignent de se déconnecter maintenant

Pourtant, de nombreux employés ne prennent pas autant de congés cet été. Une récente enquête de Korn Ferry a révélé que 63 % des professionnels déclarent qu’ils prendront des vacances plus courtes cette année, et 58 % déclarent que le fait d’être absent du bureau les stresse davantage maintenant que par le passé. Leurs principales raisons étaient la surcharge de travail due à la diminution du personnel et la crainte que le travail ne soit pas bien fait. 5 FAÇONS DE DÉBRANCHER ET DE DÉTENDRE Déconnectez les distractions. Désactivez les notifications des e-mails, de Slack et d’autres applications depuis votre appareil intelligent. Avoir un plan. Certaines choses peuvent nécessiter une attention pendant votre absence. Ayez un plan pour y remédier; mettez quelqu’un en charge des choses qui ont besoin d’être couvertes. Soyez honnête et transparent sur ce qui doit être fait. Communiquez votre plan d’urgence à vos collègues et clients. Donnez le ton d’en haut. Les gestionnaires et les dirigeants doivent démontrer par leur propre comportement ce qui est attendu et encouragé. Laissez vos collègues se pencher. Les employés doivent être à l’aise de s’appuyer sur des collègues occupés, sachant que ce sera réciproque quand ce sera leur tour. Parfois, les employés ne veulent tout simplement pas manquer. “Nous avons de nombreux employés qui occupent de nouveaux rôles à la suite de la grande démission et de la grande migration et cela peut rendre les vacances plus longues moins appropriées pour les employés plus récents dans leur organisation”, a déclaré Mark Royal, directeur principal de Korn Ferry Advisory.

Choisir de rester branché

Le directeur principal de Korn Ferry, Mark Royal (deuxième à droite), a pris congé pour le mariage de sa fille, mais a tout de même passé du temps à travailler.

Royal a eu sa propre expérience de la peur de manquer quelque chose lorsqu’il a programmé des appels tout en s’absentant pour le mariage de sa fille. Pourtant, il était important pour Royal que faire le travail soit son choix, pas quelque chose qui était mandaté. “J’ai juste un niveau de confort accru que les choses vont bien en termes de travail et que je peux profiter de mon temps libre”, a déclaré Royal à propos de l’enregistrement. Il a également pris soin de ne pas laisser les appels l’empêcher d’assister à toutes les festivités du mariage. “Je dirais donc que ce n’était pas problématique pour moi car je l’avais soigneusement programmé et communiqué”, a-t-il ajouté. “Cela n’a pas créé de problèmes avec les membres de la famille.”

Ali Furman de PWC (à gauche) a passé la plupart de son temps hors du bureau à lire des livres et à passer du temps avec sa famille, sur la photo.

Pendant la fermeture d’une semaine de PwC, Ali Furman a déclaré qu’elle était reconnaissante d’avoir passé du temps à la plage avec sa famille, de participer aux activités de son fils et de rattraper sa lecture. Pourtant, elle s’est inscrite pour gérer certains travaux afin qu’elle puisse se sentir organisée et préparée pour la semaine suivante. “Pour moi, c’était la quantité de travail appropriée dans le mélange en vacances”, a déclaré Furman, associé directeur aux États-Unis pour PwC. “Mais plus que tout, j’ai dû me ressourcer, me déconnecter et me concentrer sur des choses en dehors du travail. “Il est tellement crucial de pouvoir se vider l’esprit et de revenir rafraîchi”, a-t-elle ajouté.

Tout le monde n’a pas de vacances

Bien que de nombreuses entreprises comprennent l’importance du temps passé, tout le monde n’a pas droit à une pause. Alors que les travailleurs des pays de l’Union européenne se voient garantir au moins 20 jours de congés payés par an, près d’un quart (23 %) des travailleurs américains ne bénéficient d’aucun congé payé du tout, selon le Centre de recherche sur les politiques économiques.

Avec l’équilibre travail-vie personnelle, le leadership compte