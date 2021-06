Les employeurs recherchent des immigrants en raison d’une pénurie de travailleurs hautement qualifiés

Les États-Unis n’ont pas suffisamment de travailleurs hautement qualifiés pour répondre à la demande d’emplois liés à l’informatique, et les employeurs recherchent des immigrants talentueux pour aider à combler cette lacune, selon un nouveau rapport publié jeudi.

Pour chaque travailleur informatique ou mathématique au chômage dans le pays en 2020, il y avait plus de sept offres d’emploi pour des professions liées à l’informatique, selon le groupe de recherche bipartite sur l’immigration New American Economy.

« Une politique plus nuancée et réactive autour de l’immigration basée sur l’emploi pourrait être un moyen d’aider les États-Unis à rebondir plus rapidement et plus vigoureusement après le Covid-19. [pandemic] et les futures perturbations et crises économiques », indique le rapport.

L’étude intervient alors que les ouvertures d’emplois records aux États-Unis coïncident avec un chômage persistant, suggérant une inadéquation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre. La Chambre de commerce des États-Unis a lancé la semaine dernière une campagne appelant à une augmentation de l’immigration fondée sur l’emploi pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre.

NAE, qui a été fondée par le milliardaire Mike Bloomberg, a analysé les données des demandes de certification du travail pour les travailleurs qualifiés nés à l’étranger, les chiffres du chômage du Bureau of Labor Statistics et les données d’offres d’emploi du site Web Burning Glass Technologies.

Les employeurs aux États-Unis ont publié 1,36 million d’offres d’emploi pour des postes liés à l’informatique en 2020, selon l’analyse de NAE. Pourtant, il n’y avait que 177 000 chômeurs dans les professions informatiques et mathématiques l’année dernière, a découvert NAE, en utilisant les données du ministère du Travail.

« Même quelque chose d’aussi puissant, traumatisant et sans précédent que Covid n’a pas réduit la demande et la pénurie de talents STEM hautement qualifiés dans le pays », a déclaré Dick Burke, président et chef de la direction d’Envoy Global, une société de services d’immigration qui a co-écrit le étude.

Les employeurs ont continué à rechercher des travailleurs immigrés hautement qualifiés pour combler les pénuries de main-d’œuvre pendant la pandémie. Il y a eu 371 641 demandes de main-d’œuvre étrangère pour des emplois liés à l’informatique déposées en 2020, a rapporté NAE.

Les États-Unis comptent de manière disproportionnée sur les talents nés à l’étranger dans les emplois liés à l’informatique. Les immigrants représentaient 25 % de la main-d’œuvre informatique en 2019, selon l’analyse des données du recensement de la NAE, contre 17,4 % de la main-d’œuvre au sens large, selon le Département du Travail.

« Les preuves contenues dans ce rapport renforcent vraiment l’idée qu’il existe encore des besoins de la part des employeurs aux États-Unis pour les travailleurs liés à l’informatique qui ne sont pas pris en compte par la politique d’immigration actuelle aux États-Unis », a déclaré Andrew Lim, directeur de la recherche quantitative à la NAE.

Sept des 10 emplois à la croissance la plus rapide pour les travailleurs immigrants, tels que mesurés par les demandes de demande de certification du travail, étaient liés à l’informatique, a rapporté NAE.