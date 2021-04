C’était comme la pêche et ils mordaient toujours.

Carolyn Lowe, PDG d’une agence de marketing numérique, avait l’habitude de placer une annonce sur les sites d’emploi et d’attendre plus de 100 candidatures.

Puis vint la pandémie de COVID-19 et le flot de courriels des candidats est devenu un filet de peut-être quelques douzaines.

Maintenant, Lowe a une nouvelle stratégie: elle recherche des candidats potentiels sur LinkedIn et les persuade de rejoindre sa petite société basée à Austin, au Texas, appelée ROI Swift.

«Nous braconnons activement les gens», dit-elle

Alors que les vaccinations se répandent et que l’économie augmente, les employeurs cherchent à combler une vague de possibilités d’emploi, même si relativement peu de travailleurs postulent. Beaucoup se méfient des risques sanitaires et financiers liés au changement d’emploi alors que l’épidémie fait toujours rage. D’autres se contentent de toucher de généreuses allocations de chômage. En conséquence, de plus en plus d’entreprises recrutent – attirant des travailleurs qualifiés et des cadres de niveau inférieur et intermédiaire d’entreprises rivales comme s’il s’agissait de cadres de haut niveau.

La tendance a été accélérée par une transition induite par une pandémie vers le travail à distance. Le changement permet aux entreprises de cibler des candidats à l’autre bout du pays qui n’ont pas besoin de déménager pour rejoindre l’équipe. Environ 21% des offres d’emploi en ligne ne spécifient pas de lieu, contre 11% avant la crise, selon Manpower, une société de recrutement de premier plan.

«Les gens sont opposés au changement en ce moment», déclare Jim McCoy, vice-président senior des solutions de gestion des talents chez Manpower. «Il y a très peu de candidats actifs», donc les patrons doivent sortir et recruter des candidats qui ne sont pas sur le marché.

Au cours des deux derniers mois, alors que la demande de travailleurs a augmenté, de nombreuses entreprises ont constaté une baisse de 20% du nombre de personnes qui postulent après avoir cliqué sur une offre d’emploi, déclare Chris Forman, PDG d’Appcast, qui fabrique une technologie de publicité d’emploi. Quarante-deux pour cent des petites entreprises interrogées en mars ont déclaré avoir des offres d’emploi qu’elles ne pouvaient pas combler, un record, selon la Fédération nationale de l’entreprise indépendante.

«Je n’ai jamais vu le marché de l’embauche changer aussi rapidement», dit-il.

Les tactiques de type chasseur de têtes obligent les entreprises à augmenter les salaires et les avantages sociaux de départ pour attirer les employés et à travailler plus dur pour conserver des employés qui pourraient tout aussi facilement être arrachés par des concurrents, dit McCoy.

Les entreprises courtisent des travailleurs qualifiés et des gestionnaires de la technologie, tels que des développeurs de logiciels et des spécialistes de la cybersécurité, ainsi que des personnes qui travaillent dans les ventes, la finance, la santé, le juridique, l’entrepôt et le camionnage, entre autres domaines, dit McCoy.

Même les compagnies aériennes, les épiceries et les détaillants à grande surface sont en train de braconner bon nombre de leurs gestionnaires de bas et moyens niveaux de sociétés rivales, dit McCoy.

Avant la pandémie, les entreprises choisissaient parfois des candidats à des postes de concurrents, soit par elles-mêmes, soit par le biais d’agences. Mais McCoy estime qu’environ la moitié de toutes les offres d’emploi professionnelles ont été pourvues par des demandeurs d’emploi répondant à des annonces ou envoyant des candidatures froides. À présent, estime-t-il, les entreprises recrutent environ 75% de leurs employés.

Pourquoi le retournement?

La crise sanitaire a divisé l’économie en deux. Certaines industries ont pris en charge les personnes vivant, travaillant et faisant leurs courses à domicile, stimulant la technologie, les entreprises d’entreposage et de livraison, ainsi que les épiceries et les dépanneurs. Mais les restaurants et autres secteurs qui dépendent des services en personne ont été décimés. En conséquence, les entreprises se bousculent pour combler de nombreuses offres pour une poignée de postes en demande, tels que les chauffeurs de camion, les infirmières, les développeurs de logiciels et les gérants d’épicerie. Ces titres d’emploi dominent désormais les affichages, les 20 emplois les plus en vogue représentant 63% de toutes les offres d’emploi en ligne, contre 25% avant la pandémie, dit Manpower.

En outre, les postes de restauration et de vente au détail reviennent à mesure que les États assouplissent les restrictions commerciales, ce qui ajoute à la vague de possibilités d’emploi.

Dans le même temps, environ 4 millions d’Américains ont cessé de travailler ou de chercher un emploi l’année dernière parce qu’ils craignent de contracter le COVID-19, s’occupent d’enfants ou de parents malades, ou pour d’autres raisons, selon les chiffres du ministère du Travail. De nombreux travailleurs ont également été réticents à changer d’emploi dans une économie incertaine, dit McCoy.

D’autres, dit-il, recherchent un emploi mais refusent des offres parce qu’ils ne veulent pas renoncer aux allocations de chômage qui incluent une prime fédérale de 300 $ dans le cadre du programme de secours COVID-19 du Congrès. Cela rend l’embauche difficile même avec un taux de chômage relativement élevé de 6%.

Le résultat: les entreprises s’efforcent de pourvoir une multitude d’offres d’emploi similaires à partir d’un bassin limité de candidats. Cela les oblige à se concentrer sur ceux qu’ils préfèrent et à les cajoler.

Lowe, PDG de ROI Swift, affirme que sa nouvelle stratégie de recrutement a été aidée par sa décision d’autoriser le travail à distance partout au Texas. Elle n’autorisera le télétravail nulle part aux États-Unis, car cela entraînerait des taxes d’État supplémentaires, dit-elle. Bien qu’elle ne puisse généralement pas rivaliser sur le salaire avec Facebook et Google, qui ont ouvert des bureaux à Austin, elle propose une formation et vante la culture plus flexible de son entreprise de 12 employés.

Depuis que Lowe a récemment commencé à rechercher des candidats de manière plus agressive, elle dit qu’il lui a fallu environ un mois pour pourvoir les postes vacants, contre six mois auparavant.

L’été dernier, l’une de ses recrues, JeanPaul Aguilar, 25 ans, était de plus en plus agitée en tant que responsable de compte pour une autre agence de marketing numérique et se préparait à lancer son quota habituel d’environ 25 candidatures par mois.

Ensuite, il a reçu un e-mail l’avertissant d’un message LinkedIn de Lowe au sujet d’un travail de gestion d’annonces Google pour des clients. Après l’entrevue, il a accepté une offre de salaire qui était de 15% plus élevée que son salaire précédent. Le poste lui donne également plus de pouvoir décisionnel. Et cela lui permet de donner suite à son projet de déménager à San Antonio.

«C’était en quelque sorte une bénédiction», dit Aguilar. «C’était un timing parfait.»

Dans l’environnement d’embauche plus difficile et tumultueux, les entreprises qui n’autorisent pas le travail à distance peuvent devoir se détendre.

«Les entreprises qui ne veulent pas laisser les gens travailler à distance courront un risque beaucoup plus grand de perdre des employés», déclare Jeanne Branthover, associée directrice chez DHR International, une société de recherche de cadres.

MediaValet, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui stocke des films, des vidéos et d’autres actifs numériques pour les entreprises sur le cloud, embauche désormais des directeurs des ventes et du marketing, des ingénieurs logiciels et des concepteurs de produits qui peuvent travailler partout dans le monde, déclare le PDG David MacLaren. Une poignée de ses 100 employés travaillent dans des États tels que New York, la Floride, la Californie et Washington.

«J’étais un dur à cuire, vous devez travailler dans le type de bureau», dit-il. «J’ai toujours pensé qu’il était impossible de créer et de maintenir une culture saine en travaillant à distance.»

Mais, dit-il, COVID-19 «nous a forcés à trouver une technologie et des processus pour imiter ce que nous avions avant» tout en éliminant le temps de trajet perdu.

La politique mondiale de travail à distance aide MacLaren à recruter environ 80% de ses nouveaux employés, contre environ la moitié avant la pandémie.

«Nous devons être plus agressifs», dit-il. « Avant COVID, nous publierions simplement une annonce. »