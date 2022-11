Les employeurs prévoient des augmentations de salaire de 4,6 % pour 2023, légèrement au-dessus des 4,2 % de 2022

Jusqu’à présent cette année, le comité de fixation des taux de la Fed a augmenté un taux d’intérêt directeur six fois dans son effort continu pour faire baisser le taux d’inflation. L’idée générale est qu’en augmentant le coût d’emprunt, les dépenses diminueront et il y aura moins de pression inflationniste en raison de la baisse de la demande des consommateurs.

Alors que le marché du travail pourrait être différent dans les mois à venir, la pénurie actuelle de travailleurs est un défi pour les entreprises : 75 % des répondants à l’enquête WTW ont déclaré avoir du mal à attirer et à retenir les talents, d’où des budgets salariaux plus importants. Les employeurs offrent également plus de flexibilité sur le lieu de travail (67 %) et mettent davantage l’accent sur la diversité, l’équité et l’inclusion (61 %).

“Alors que l’inflation continue d’augmenter et que la menace d’un ralentissement économique se profile, les entreprises utilisent une série de mesures pour soutenir leur personnel pendant cette période”, a déclaré Hatti Johansson, directeur de recherche chez WTW.

Le rapport WTW est basé sur une enquête menée du 3 octobre au 4 novembre et comprend les réponses de 1 550 organisations américaines.