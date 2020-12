Les employeurs peuvent-ils rendre la vaccination COVID-19 obligatoire?

Oui, à quelques exceptions près.

Les experts disent que les employeurs peuvent exiger des employés qu’ils prennent des mesures de sécurité, y compris la vaccination. Cela ne signifie pas nécessairement que vous serez licencié si vous refusez, mais vous devrez peut-être signer une renonciation ou accepter de travailler dans des conditions spécifiques pour limiter tout risque que vous pourriez présenter pour vous-même ou pour les autres.

« Les employeurs ont généralement un large champ d’action » pour établir des règles pour le lieu de travail, a déclaré Dorit Reiss, un professeur de droit spécialisé dans les politiques de vaccination à l’Université de Californie Hastings College of the Law. « C’est leur affaire. »

La US Equal Employment Opportunity Commission a autorisé les entreprises à imposer des vaccins contre la grippe et d’autres vaccins, et a également indiqué qu’elles pouvaient avoir besoin de vaccins COVID-19.

Il y a des exceptions; par exemple, les gens peuvent demander des exemptions pour des raisons médicales ou religieuses.

Et même si les employeurs peuvent exiger des vaccinations, il y a des raisons pour lesquelles ils ne le souhaitent pas.

Le suivi du respect de la vaccination obligatoire serait un fardeau administratif, a déclaré Michelle S. Strowhiro, conseillère en emploi et avocate chez McDermott Will & Emery. Les employeurs devraient également gérer les demandes d’exemption – sans parler des réclamations légales qui pourraient survenir.

En conséquence, de nombreux employeurs encourageront probablement fortement la vaccination sans l’exiger, a déclaré Strowhiro.

___

L’AP répond à vos questions sur le coronavirus dans cette série. Soumettez-les à: FactCheck@AP.org.

Lisez les questions virales précédentes:

Les enfants pourront-ils se faire vacciner contre le COVID-19?

Dois-je essuyer les courses pendant la pandémie?

Les boutons d’ascenseur «autonettoyants» fonctionnent-ils vraiment?