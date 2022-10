Les employeurs ontariens qui suivent les employés devront divulguer

De nombreuses entreprises ontariennes devront bientôt divulguer à leur personnel si elles surveillent électroniquement leurs activités.

En avril, l’Ontario est devenue la première province à adopter une nouvelle loi sur la transparence, dans le cadre de la Loi sur le travail pour les travailleurs, obligeant les entreprises de 25 travailleurs ou plus à créer une politique écrite indiquant clairement si l’utilisation par les employés d’ordinateurs, de téléphones cellulaires, de systèmes GPS et d’autres appareils électroniques sont suivis, et si oui, dans quelle mesure.

Selon le ministère du Travail, la politique doit contenir des informations indiquant si l’employeur surveille électroniquement ses travailleurs et, le cas échéant, « une description de la manière dont et dans quelles circonstances l’employeur le fait ». Le ministère affirme également que les employeurs doivent divulguer le « but » de la collecte de ces informations. Ces politiques s’appliqueront aux employés, qu’ils travaillent à distance ou non. dans un bureau ou sur le terrain.

Depuis mardi, les lieux de travail sont tenus d’établir et de mettre en place ces politiques. Dans les 30 jours, ces informations doivent être divulguées au personnel.

LES EMPLOYEURS DE L’ONTARIO PEUVENT-ILS SUIVRE LEURS TRAVAILLEURS?

En mai, Howard Alan Levitt, avocat spécialisé en droit du travail et associé principal du cabinet Levitt Sheikh, a déclaré à CTVNews.ca que la nouvelle politique ne changera pas si votre employeur vous surveille – il est désormais simplement tenu de communiquer ces informations.

“Cela ne change pas la loi en termes de ce que les employeurs peuvent faire, mais cela oblige les employeurs à dire [employees],” il a dit.

Auparavant, les employeurs pouvaient dire aux employés qu’ils avaient le droit de surveiller et de conserver certaines informations, mais n’étaient pas obligés de dire aux employés s’ils mettaient en œuvre de telles pratiques.

“Les employeurs peuvent effectuer une surveillance, ils pourraient toujours … ce qui est tout à fait légal dans 95% des cas”, a déclaré Levitt.

“Mais maintenant, ils doivent dire aux employés qu’ils le font.”



Avec des fichiers d’Alexandra Mae Jones de CTV News.

La loi ontarienne sur la surveillance électronique entrera en vigueur la semaine prochaine. À compter du mardi 11 octobre, les employeurs de 25 travailleurs ou plus seront tenus de divulguer si, comment et pourquoi ils surveillent leurs employés par voie électronique. En savoir plus : https://t.co/4HaHsCCcx6 pic.twitter.com/GVzQ8FX2zY — Ontario au travail (@ONTatwork) 7 octobre 2022