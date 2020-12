De nombreuses entreprises qui autorisent déjà les employés à reporter leurs jours de vacances l’année prochaine – y compris Goldman Sachs (généralement jusqu’à 10) et Spotify (généralement jusqu’à 10) – n’ont pas ressenti le besoin de modifier leurs politiques.

Mais au début du mois de décembre, la société a envoyé aux employés un e-mail disant qu’ils pourraient reporter jusqu’à cinq jours de vacances dans l’année prochaine, une reconnaissance apparente que beaucoup d’entre eux ont raté des jours de congé au milieu des longues heures et des restrictions de voyage imposées par la pandémie.

Une porte-parole de Reuters a déclaré que «notre politique à l’égard des employés américains depuis quelques années ne permet pas de reporter les jours de vacances non utilisés» et que «les employés sont régulièrement rappelés depuis le premier semestre de cette année».

Il en va de même pour certaines entreprises qui paient les travailleurs pour leurs jours de vacances non utilisés. Ni General Motors ni Ford Motor, dont les employés horaires peuvent encaisser les jours de vacances non utilisés à la fin de l’année, n’apportent aucun changement.

Au printemps, la société de logiciels GitLab a répondu à une augmentation significative du nombre d’heures consacrées par ses plus de 1000 employés avec des soi-disant journées en famille et entre amis, dans lequel la société ferme ses portes pour dissuader les gens de se connecter. Google, Slack et l’éditeur de logiciels Cloudera ont lancé des politiques similaires.