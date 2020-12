(Opinion Bloomberg) – C’est une pandémie rentable pour Top Glove Corp., le plus grand fabricant mondial de gants en caoutchouc jetables. Mais comme l’entreprise contribue à répondre aux besoins mondiaux en équipements de santé publique, ses propres travailleurs souffrent. Cette semaine, le gouvernement malais a annoncé qu’au moins 3400 employés de Top Glove avaient été testés positifs pour Covid-19. Au cours des deux dernières semaines, l’entreprise a contribué à bien plus de la moitié des nouveaux cas de Malaisie certains jours, entraînant la fermeture temporaire de ses usines, ce qui équivaut à une crise pour la Malaisie, qui fabrique plus de la moitié des gants en caoutchouc du monde. Mais ce n’est pas surprenant. Les conditions de travail qui semblent avoir permis l’épidémie de Top Glove sont courantes dans toute l’Asie du Sud-Est. Au fur et à mesure que la région abrite une plus grande partie de l’industrie manufacturière mondiale, la maltraitance des travailleurs deviendra probablement trop flagrante pour être ignorée.Dans les années 1990, l’Asie du Sud-Est est devenue une destination pour les travailleurs migrants du monde entier. L’attrait était des salaires plus élevés dans les industries à croissance rapide qui luttaient (ou prétendaient avoir) du mal à recruter des travailleurs localement. Les Nations Unies estiment qu’il y avait environ 10 millions de migrants dans la région en 2017, dont de nombreux sans papiers. La Malaisie abrite au moins un tiers d’entre eux, et ils représentent au moins un quart de sa main-d’œuvre.Malgré leur importance cruciale pour les économies de la région, ces travailleurs se voient généralement refuser les mêmes droits et services sociaux que les citoyens. En Malaisie, le gouvernement impose une couverture d’assurance maladie pour les travailleurs documentés, mais les frais et autres obstacles font en sorte que beaucoup ne peuvent toujours pas accéder aux soins médicaux (ce qui crée le risque, désormais réalisé, de propagation facile de la maladie). De même, les coûts élevés, les barrières linguistiques et la peur des représailles empêchent souvent les migrants de rechercher une aide juridique, ce qui rend les travailleurs de la région particulièrement vulnérables à l’exploitation. Il est courant que les travailleurs migrants paient des milliers de dollars de frais à des agences qui leur assurent un emploi à l’étranger. Une fois qu’ils ont atteint leur nouveau lieu de travail, ils sont profondément endettés et incapables de rentrer chez eux pendant des années (dans une pratique souvent connue sous le nom de servitude pour dettes). Cela permet aux employeurs contraires à l’éthique d’en profiter facilement. L’industrie des gants en caoutchouc de la Malaisie a été accusée d’être une plaque tournante pour de telles pratiques. En 2018, le Guardian a rapporté que Top Glove et WRP Asia Pacific Sdn, un autre grand fabricant de gants, ont exigé des heures supplémentaires excessives des travailleurs, retenu leur salaire de manière punitive, confisqué leurs passeports et imposé des frais de recrutement qui ont mis des années à payer. Un autre rapport a trouvé des abus similaires, ainsi que des preuves de logements de travailleurs surpeuplés. (Les deux entreprises ont nié avoir violé les droits des travailleurs.) Covid-19 et le flot de commandes de gants en caoutchouc qui en a résulté n’ont fait qu’empirer les choses. En avril, les employés de Top Glove ont fourni aux médias locaux des photographies et des vidéos des conditions de travail et de vie surpeuplées dans les locaux de l’entreprise. En juillet, les douanes et la protection des frontières américaines ont annoncé qu’elles bloquaient l’importation des produits Top Glove en raison de violations du droit du travail, y compris la servitude pour dettes. Peu de temps après, l’entreprise a accepté de rembourser 40 millions de dollars à plus de 10000 travailleurs pour les frais de recrutement, un pas en avant majeur mais insuffisant. Un complexe d’usines Top Glove dans l’État de Selangor est maintenant au cœur de la résurgence de la crise Covid en Malaisie. La société blâme l’augmentation des tests pour les chiffres élevés. Mais les dortoirs surpeuplés de travailleurs étaient presque certainement les coupables, tout comme ils l’étaient lors d’épidémies antérieures à Singapour voisin. Le ministre malaisien des droits de l’homme n’a pas hésité à pointer du doigt: «J’ai visité les auberges et les conditions sont terribles», a-t-il déclaré aux médias locaux. Il est difficile de croire que le gouvernement n’a appris ces problèmes que récemment. Il est plus probable que la relation chaleureuse qui existe entre les régulateurs et les grands employeurs dans une grande partie de l’Asie du Sud-Est les a empêchés d’être traités. Changer cette dynamique ne sera pas facile: la Malaisie et ses homologues régionaux ont passé deux décennies à adopter des accords internationaux pour protéger les droits des travailleurs migrants, mais des scandales persistants – des usines malaisiennes à l’industrie de la pêche thaïlandaise – suggèrent qu’ils ne sont pas pleinement engagés. Une pression internationale accrue pourrait aider. Les récentes actions du CBP contre Top Glove devraient servir de rappel puissant de ce qui peut être perdu si des mesures appropriées ne sont pas prises. Pendant ce temps, alors que les entreprises européennes et américaines délocalisent leur production hors de Chine, elles auront l’occasion de mettre à niveau leurs propres opérations et celles de leurs sous-traitants. Ils devraient commencer par exiger des audits plus fréquents et plus crédibles des pratiques de travail dans les entreprises avec lesquelles ils font affaire, ce qui ne garantira pas que les travailleurs ne seront pas victimes d’abus. Mais comme l’a montré l’épidémie de Top Glove, les entreprises d’Asie du Sud-Est sont prompts à protéger les personnes vulnérables lorsque d’autres le regardent.

Adam Minter

