Les employeurs de Sauk Valley ont rappelé la modification de la loi sur le salaire minimum – Shaw Local

STERLING – Le salaire minimum de l’Illinois augmentera le 1er janvier, a déclaré le directeur exécutif de Business Employment Skills Team Inc., mieux connu sous le nom de BEST Inc., dans un rappel envoyé la semaine dernière.

Le salaire minimum sera de 13 dollars de l’heure, a déclaré Carrie Folken.

BEST est une agence à but non lucratif qui administre des programmes financés par le gouvernement fédéral dans les comtés de Bureau, Carroll, Jo Daviess, La Salle, Lee, Ogle, Putnam et Whiteside.

Pour plus d’informations, visitez www.best-inc.org ou appelez le 815-625-9648, ext. 104 ou ATS 800-526-0844.