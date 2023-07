Les employeurs chinois ont reçu l’ordre de limiter le travail à l’extérieur alors que le pays est aux prises avec la chaleur, les inondations et la sécheresse

BEIJING (AP) – Les sauveteurs recherchaient lundi sept personnes portées disparues dans un glissement de terrain provoqué par des pluies torrentielles tandis que les employeurs d’une grande partie de la Chine ont reçu l’ordre de limiter les travaux extérieurs en raison des températures torrides alors que le pays luttait contre la chaleur, les inondations et la sécheresse.

Les sauveteurs recherchaient des survivants d’un glissement de terrain samedi qui a enseveli un chantier de construction d’autoroute et tué au moins une personne dans la ville centrale de Yichang, dans la province du Hubei. Cinq personnes ont été blessées, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua, citant le maire adjoint exécutif de Yichang, Ye Yang.

Ailleurs, l’agence météorologique a émis une alerte orange, son deuxième avertissement le plus élevé, pour la chaleur dans le sud de la Chine et une grande partie du nord et du nord-est.

Des températures supérieures à 40 C (104 F) étaient prévues à Pékin, la capitale, et dans le centre de la Chine jusqu’à la côte sud-est. Une chaleur supérieure à 37 à 39 C (99 à 102 F) était prévue dans certaines parties de la province peuplée du Sichuan dans le sud-ouest. Ailleurs, des températures supérieures à 35 ° C (95 ° F) étaient attendues dans la majeure partie du nord de la Chine, le reste du Sichuan et une grande partie du sud.

L’alerte orange oblige les employeurs à rendre le travail extérieur le plus bref possible. Malgré cela, les livreurs des restaurants et des détaillants en ligne travaillaient toujours.

Deux décès liés à la chaleur ont été signalés plus tôt à Pékin. Un guide touristique s’est effondré le week-end dernier au Palais d’été, un jardin de l’époque impériale. Une femme est décédée le mois dernier d’un coup de chaleur.

Le ministère de l’Agriculture a averti dimanche que le temps chaud persistant pourrait endommager les récoltes de riz. Ils ont déclaré que les autorités locales devraient s’assurer que les rizières ont suffisamment d’eau pour empêcher la maturation prématurée de la récolte.

Ailleurs, des dizaines de milliers de personnes chassées de chez elles par les inondations se sont déplacées vers des abris dans le nord, le centre et le sud-est de la Chine.

Certaines régions, dont la province peuplée du Hebei, qui entoure Pékin, ont émis dimanche une alerte rouge, l’avertissement de température le plus élevé. Cela oblige les employeurs à arrêter les travaux extérieurs et ordonne aux autorités locales de se préparer à protéger le public.

Les habitants de certaines villes ont emménagé dans des abris anti-aériens souterrains pour se protéger de la chaleur.

La température moyenne de la Terre a établi jeudi un nouveau record non officiel, le troisième jalon de la semaine la plus chaude jamais enregistrée.

The Associated Press