Les employeurs cherchent de nouvelles façons de recruter alors que les travailleurs vieillissants contribuent à la pénurie de main-d’œuvre persistante

Il y a quelques mois, Lee Valley Tools a installé une pancarte de recrutement à l’extérieur de son siège social à Ottawa avec une ligne reflétant un changement d’entreprise : « No Experience Needed ».

L’entreprise, qui possède des magasins de détail partout au Canada, ainsi qu’une branche de fabrication basée à Ottawa qui fabrique ses outils, avait désespérément besoin de personnel.

Connu pour attirer les travailleurs âgés du côté du commerce de détail, Lee Valley avait connu une vague de départs à la retraite pendant le COVID-19. Mais avec l’augmentation de la demande pour ses produits alors que les gens adoptaient des passe-temps comme le jardinage et le travail du bois pendant la pandémie, le PDG Jason Tasse a d’abord eu recours à l’embauche de membres d’une équipe locale de crosse qu’il entraîne pour remplir les commandes.

À mesure que les restrictions ont été levées, l’entreprise a décidé d’une stratégie à long terme. Ils paieraient plus, offriraient de meilleurs avantages sociaux, augmenteraient la flexibilité autour des quarts de travail et investiraient dans la formation de ceux dont les compétences n’étaient pas encore développées dans les domaines requis.

“Nous avons abandonné la plupart des pratiques et protocoles d’embauche traditionnels”, a déclaré M. Tasse. Dans le passé, ils disaient aux employés potentiels à quel type d’horaire s’attendre, tout en exigeant des compétences et des références spécifiques. Maintenant, dit Tasse, “tout cela était par la fenêtre”.

Selon l’économiste principal de la Banque de Montréal, Robert Kavcic, des conversations similaires ont lieu dans des organisations partout au Canada, avec des entreprises de nombreux secteurs retravaillant leurs pratiques d’embauche alors qu’elles font face à une forte demande de services après le verrouillage et à un marché du travail restreint.

Selon l’économiste principal de BMO, Robert Kavcic, les départs à la retraite sont le principal facteur contribuant à la pénurie de main-d’œuvre au Canada. (Pont Sarah/CBC)

Kavcic a déclaré que la participation au travail “est à peu près revenue à son niveau d’avant COVID, sinon plus, dans toutes les catégories d’âge. Donc, ce n’est pas un cas de personnes qui ne veulent pas travailler”.

Kavcic reconnaît qu’il existe un certain nombre de raisons différentes derrière la pénurie de main-d’œuvre, mais le facteur le plus important, a-t-il dit, est que la génération des baby-boomers du Canada a commencé à prendre sa retraite en masse. Les conditions de travail pandémiques et un marché boursier fort ont peut-être incité certaines personnes à partir plus tôt que prévu, a-t-il dit, “mais que ce soit maintenant ou au cours des prochaines années, c’était quelque chose qui arrivait de toute façon”.

En effet, plus de 300 000 Canadiens ont déjà pris leur retraite jusqu’à présent en 2022, selon Statistique Canada – contre 233 000 l’an dernier. De plus, le nombre de personnes approchant l’âge de la retraite est plus élevé que jamais, avec environ un sur cinq Canadiens en âge de travailler entre 55 et 64 ans. Avec l’âge moyen de la retraite assis à 64cela signifie que beaucoup plus de Canadiens sont sur le point de quitter leur emploi.

Même les employeurs qui n’ont pas encore vu un grand nombre de départs à la retraite commencent à planifier à l’avance.

Recrutement via TikTok et Instagram

Avec l’augmentation des projets de condominiums et d’autres projets de construction, la ville de Toronto a besoin d’ingénieurs, d’urbanistes et d’autres travailleurs maintenant.

Le mois dernier, la municipalité a lancé une campagne de recrutement, diffusant des vidéos sur TikTok et Instagram, appelant à des candidatures pour des postes à Toronto Water dans des domaines tels que le traitement des eaux usées.

La ville de Toronto a besoin de travailleurs maintenant, comme ces ingénieurs, pour aider à suivre les projets de construction de la ville, mais elle anticipe également les départs à la retraite imminents. (Oussama Farag/CBC)

Gord Mitchell, qui dirige l’usine de traitement d’eau RC Harris dans le quartier de Beaches, a déclaré que le nombre de départs à la retraite était resté minime à son emplacement jusqu’à présent.

“Mais, vous savez, vous voyez le tsunami qui approche”, a-t-il déclaré.

“Nous avons beaucoup d’employés qui ont plus de 30 ans de service, peut-être 35. Heureusement, c’est un excellent lieu de travail [and] les gens ne veulent pas partir », a-t-il dit, « mais tôt ou tard tout le monde part ».

REGARDER | Les travailleurs vieillissants aggravent la pénurie de main-d’œuvre au Canada : Les employeurs font face à une vague de départs à la retraite tout en luttant contre les pénuries de main-d’œuvre Les baby-boomers prennent leur retraite en grand nombre, ce qui accroît la pression sur un marché du travail déjà tendu. Maintenant, les employeurs essaient de garder une longueur d’avance et même de ramener certains au travail.

Le porte-parole de la ville, Brad Ross, a déclaré que les départs à la retraite à venir sont toujours une priorité ces jours-ci.

“Les gens vont prendre leur retraite, les gens vont déménager. Nous devons donc continuer à garder ce pipeline ouvert”, a-t-il déclaré.

Autres stratégies

Au-delà de la campagne de recrutement sur les réseaux sociaux, a-t-il dit, la ville a mis en place d’autres stratégies pour attirer et retenir de nouveaux travailleurs.

Il s’agit notamment de s’associer à des universités locales pour embaucher des diplômés en ingénierie et de puiser dans les populations sous-employées en travaillant avec des organismes à but non lucratif qui se concentrent sur l’embauche inclusive, tout pour “attirer de nouveaux talents plus jeunes qui seraient prêts à rester puis à grandir dans l’organisation”. dit Ross.

De retour à Lee Valley, Tasse a déclaré que leurs nouvelles politiques d’embauche avaient aidé à attirer 232 nouveaux employés au cours de l’année écoulée, un nombre qui les a aidés à développer leurs activités.

Du côté de la vente au détail, des options de travail flexibles et des augmentations de salaire ont même permis aux magasins d’attirer des personnes qui ont récemment pris leur retraite d’autres organisations.

Offrir “aux gens des opportunités de revenir à leurs propres conditions” tout en s’alignant sur leurs intérêts personnels autour des outils, a déclaré Tasse, signifie que les baby-boomers à la retraite sont en fait “un bon match” pour l’entreprise.

Alors que l’économie devrait se calmer au cours des prochains mois, Kavcic a déclaré que l’intensité de la concurrence autour des emplois au Canada pourrait diminuer. Mais avec la population du pays qui continue de vieillir, les départs à la retraite sont presque assurés de continuer à grimper.