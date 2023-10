Les employeurs américains ont créé un nombre étonnamment élevé de 336 000 emplois en septembre, signe de résilience économique.

Le marché du travail a défié toute une série de menaces cette année, notamment une inflation élevée et la série rapide de hausses de taux d’intérêt de la Fed destinées à le vaincre. Même si les hausses de taux de la Fed ont rendu les prêts beaucoup plus coûteux, la croissance régulière de l’emploi a contribué à alimenter les dépenses de consommation et à maintenir la croissance de l’économie.

Le rapport sur les embauches de septembre arrive à un moment où la Fed examine chaque élément de données économiques entrantes pour décider si elle doit augmenter son taux de référence une fois de plus cette année ou plutôt simplement le laisser élevé jusqu’en 2024.

La croissance de l’emploi est restée résiliente pendant la majeure partie des deux dernières années et demie, même après une forte inflation et la crise. La Fed a augmenté ses taux d’intérêt au rythme le plus rapide depuis quatre décennies.

Pourtant, d’autres menaces pesant sur l’économie sont apparues ces dernières semaines, notamment des taux d’intérêt à long terme beaucoup plus élevésla hausse des prix de l’énergie, reprise des remboursements des prêts étudiantsl’élargissement des grèves et la menace persistante d’une fermeture du gouvernement.

Le marché du travail est si solide depuis si longtemps qu’un ralentissement, pour autant qu’il reste progressif, le maintiendrait à des niveaux sains. Le nombre d’Américains demandant des allocations de chômage, qui tend à suivre le rythme des licenciements, est resté constamment faible. De nombreuses entreprises hésitent à licencier après avoir eu du mal à recruter à nouveau après la récession pandémique de 2020 qui s’est terminée par une reprise rapide et robuste.

Et des enquêtes menées par l’Institute for Supply Management, un groupe professionnel de directeurs des achats, ont révélé que les entreprises manufacturières et de services ont continué à créer des emplois le mois dernier. Parmi les banques, les restaurants, les détaillants et autres entreprises du secteur des services, les embauches se sont accélérées en septembre par rapport à août, selon l’ISM.

Le taux de référence de la Fed se situe à son plus haut niveau depuis 22 ans, à environ 5,4 %, après 11 hausses commençant en mars 2022. Les augmentations de taux de la banque centrale ont entraîné des coûts d’emprunt beaucoup plus élevés pour les consommateurs et les entreprises de l’ensemble de l’économie.

D’un côté, les responsables de la Fed, dont le président Jerome Powell, ont souligné que l’inflation restait trop supérieure à leur objectif de 2 % et qu’une nouvelle hausse des taux pourrait être nécessaire pour la ralentir à ce niveau. Dans le même temps, plusieurs décideurs de la Fed ont souligné qu’ils voulaient faire attention à ne pas augmenter les taux d’emprunt au point de déclencher une profonde récession.

Après une période au printemps où les traders semblaient s’attendre à ce que la Fed fasse marche arrière et réduise bientôt ses taux d’intérêt, les marchés financiers reconnaissent désormais que la banque centrale maintiendra son taux directeur élevé jusqu’en 2024. C’est l’une des raisons pour lesquelles le rendement du 10 Les bons du Trésor sur un an ont bondi depuis juillet, atteignant un sommet de 16 ans cette semaine avant de chuter à 4,7 % jeudi.

Le rendement à 10 ans est un taux de référence pour les autres coûts d’emprunt, notamment les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les emprunts commerciaux. Le taux moyen d’un prêt hypothécaire fixe sur 30 ans a bondi cette semaine à près de 7,5 %, son niveau le plus élevé depuis 23 ans. La hausse des rendements a, à son tour, pénalisé les actions : l’indice boursier S&P 500 a chuté de 7,2 % depuis fin juillet.

Goldman Sachs a estimé que la croissance de l’économie au cours du trimestre actuel d’octobre à décembre pourrait ralentir jusqu’à un taux annuel aussi bas que 0,7 %, nettement en dessous du rythme d’environ 3,5 % enregistré au cours du trimestre de juillet à septembre.